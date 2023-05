Montero responde a una señora que le afea la compra de su chalet: "Con mi dinero hago lo que me da la gana"

La agenda electoral de los políticos está llena estos días de citas de todo tipo para abarcar al mayor número de potenciales votantes a los que contar sus programas. Fiestas populares, romerías, centros de mayores, la plaza de un pueblo, un mercado... Cualquier sitio es bueno, siempre que haya público. Pero a veces, mezclarse con la ciudadanía no trae los resultados previstos por los candidatos, que, puede que cansados por el frenesí de la campaña, o por un subidón repentino, o quién sabe por qué, acaban perdiendo las formas y quedando en no demasiado buen lugar de cara al gran público.

Esto es lo que le ha pasado a Irene Montero, ministra de Igualdad, durante una visita a Valencia. Tal y como se ha hecho eco el programa de Antena 3 Espejo Público, allí estaba saludando a los presentes cuando una mujer se le acercó para preguntarle acerca del chalet que la dirigente de Unidas Podemos tiene con su pareja, Pablo Iglesias en la localidad madrileña de Galapagar. La buena señora no entendía, y así se lo hacía saber a Montero, cómo su marido llevaba trabajando desde los 14 años y no podía permitirse una vivienda semejante, mientras que la pareja de políticos, de 44 y 35 años, sí habían podido comprarla.

La ministra le ha respondido diciendo que uno de los motivos es que su padre falleció de cáncer con 60 años y le dejó una herencia ya que ella es hija única. "Por eso y porque tengo una pareja con la que me he podido comprar con mi dinero la casa que me dé la gana", señalaba, de una manera bastante cortante. Dicho esto, Montero se daba la vuelta y dejaba atrás a la señora, que, indignada, le llamaba caradura al tiempo que le reprochaba que no le había dejado hablar.

Mientras la política se alejaba del lugar, una persona de la organización del acto respondía a la mujer diciéndole que la ministra ya le había dejado hablar. "Caradura será usted", le espetaba.

El caso es que la portavoz de Podemos recibió la herencia de su padre beneficiándose de unas ventajas fiscales que su partido quiere derogar. De hecho, Podemos aboga por la supresión de las bonificaciones vigentes al impuesto de sucesiones, un "privilegio" para "las grandes fortunas y rentas altas" que los de la formación morada consideran causante del "decrecimiento de la recaudación" que "perjudica mayoritariamente a los ciudadanos y ciudadanas con una capacidad económica media y baja, que son los que realmente presentan la necesidad de demanda de servicios públicos".