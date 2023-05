Las familias numerosas entregan 72.500 firmas para que la nueva ley no elimine su nombre

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha entregado este jueves en el Congreso más de 72.500 firmas en contra de que suprima su nombre y se cree el de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza en la nueva Ley de Familias, que está en la fase de presentación de enmiendas.

En la nueva norma desaparece la actual denominación de familias numerosas y al nuevo título se suman, con los beneficios que conllevan, las familias monoparentales con dos hijos, las de dos hijos encabezada por una víctima de violencia de género o con dos hijos y un ascendiente o descendiente con discapacidad, entre otras.

En declaraciones a EFE, el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo, ha reconocido que la nueva ley aborda aspectos necesarios como el de la conciliación, si bien ha considerado que el cambio de título "es un tema ideológico" y que el tipo de familia numerosa se diluye al incluirlo en el de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza.

"Las familias numerosas aportamos a la sociedad algo muy importante: nuestros hijos y no debe ser quitado el título", ha afirmado Trillo, que ha rechazado los argumentos del Ministerio de Derechos Sociales de que "no quieren singularidades" dentro de la ley ya que "hacen una excepción" con las monoparentales.

"Esto no es congruente. No tenemos nada en contra de los demás tipos de familia, que deben ser apoyadas, pero no quitándonos a nosotros el titulo y poniéndoselo a ellos", ha aseverado.

El presidente de la FEFN ha rechazado también que las prestaciones a las que tienen derecho las familias numerosas se otorguen en función de la renta: "si nos meten otros colectivos con rentas más bajas y más necesidad, las prestaciones que hay actualmente desaparecerían", ha indicado.

Desde la federación se han mostrado "esperanzados" con que en el trámite parlamentario de la nueva norma se logre mantener el título de familia numerosa y ha señalado que seguirán con su ronda de contacto con los grupos parlamentarios, a los que, según Trillo, "no les parece correcto quitar este título".

Por el momento, la ley de familias impulsada por el ministerio de Ione Belarra está en fase de presentación de enmiendas y se ha encontrado con el rechazo de nacionalistas -PNV, Pdecat, Bildu y BNG- por invasión competencial de la norma, además del manifestado desde el inicio por PP y Vox.

Desde Derechos Sociales confían en que haya un acuerdo con ERC para que la nueva ley pueda salir adelante y se tumben las enmiendas a la totalidad que puedan ser finalmente registradas.