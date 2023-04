El PP avisa de que queda negociación sobre el solo sí es sí: "Puede pasar de todo"

Tras acordar hoy el PP y el PSOE las primeras correcciones de la reforma de la ley del solo sí es sí, el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha señalado que "queda materia todavía que acordar" y hay negociación "abierta" hasta el jueves por lo que "puede pasar de todo".

En rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP, Sémper ha apuntado que hay una serie de "flecos" que acordar antes del jueves, cuando el pleno del Congreso de los Diputados votará la proposición de ley de los socialistas para corregir las menores penas a agresores sexuales que ha conllevado la norma.

Preguntado sobre si hay posibilidad de que el PP no vote a favor, Sémper ha dicho en rueda de prensa que espera que no, aunque si no se garantiza la seguridad jurídica "todo es posible".

"No querríamos vernos semanas o meses después con una chapuza no resuelta, no vamos a ser colaboradores necesarios de más chapuzas", ha recalcado el dirigente del PP.

En todo caso, aunque lo que queda pendiente "no son cuestiones menores", sí lo son respecto a las penas, pues para el PP la máxima es "volver a la legislación que imponía unas penas más graves", que según este partido es el mismo marco que acepta el PSOE.

El partido de Alberto Núñez Feijóo ha sido muy crítico con el Gobierno y con el PSOE, por los siete meses que han necesitado para modificar la ley, por haber "despreciado" e insultado al PP y luego necesitar de sus votos, y, sobre todo, porque no se haya asumido responsabilidades.

Ante las más de mil rebajas de penas y cien excarcelaciones de agresores sexuales, el presidente del Gobierno tiene según el PP "muchos ministros donde elegir" para que "alguien asuma algún tipo de responsabilidad", ya que la ley la remitió al Congreso el Consejo de Ministros, que es un "órgano colegiado".

El PP acusa al Ejecutivo de haber aprobado la ley a sabiendas de los perjuicios que iba a provocar, porque avisó este partido y también lo alertaron según Sémper los entonces ministros Carmen Calvo y Juan Carlos Campo.

También advierte el principal partido de la oposición que cambiar la ley no permitirá atajar nuevas rebajas de penas a los casos ya sentenciados, algo que "nadie puede arreglar", sino que evitará que se beneficien de penas más leves los que cometan agresiones a partir de la entrada en vigor de la modificación legal.