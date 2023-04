Ucrania pide a España ayuda naval y más munición de artillería

El ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Reznikov, ha pedido este miércoles a España ayuda naval, especialmente contra minas, y más munición para artillería, en concreto de los calibres 155 y 105.

Reznikov ha visitado este miércoles Madrid por primera vez desde el inicio de la guerra en febrero del pasado año y ha sido recibido con honores en el Ministerio de Defensa por la ministra Margarita Robles, con quien después ha visitado a los heridos ucranianos que están siendo tratados en el hospital Gómez Ulla de Madrid.

El ministro ha agradecido la ayuda militar española pero ha marcado también cuáles son ahora sus necesidades, entre las que ha señalado por primera vez el ámbito naval, apuntando la posibilidad de que militares ucranianos reciban formación en España "en el ámbito de los anfibios y los desembarcos" y también al envío de medios técnicos.

Reznikov ha explicado que uno de sus objetivos es establecer un tráfico marítimo seguro gracias a la "desocupación" de los territorios ubicados entre el Mar Negro y el Mar de Azov; y también el desminado de las aguas marinas.

Para ello, acompañado por su jefe de la Armada en la visita a España, ha destacado la experiencia de la Marina española -"una de las mejores del mundo"- y ha explicado que Ucrania necesita materiales como barcos, drones, armas personales o misiles.

Además, ha revelado que España envió a Ucrania misiles contra barco Harpoon, cuya capacidad ha subrayado que es fundamental para disuadir a Rusia. De hecho, ha recordado el hundimiento del crucero 'Moskva' por parte del ejército ucraniano e incluso ha bromeado ofreciendo hacer de guía para excursiones de buceo para visitar sus restos en el fondo del Mar Negro.

Petición de aviones de combate

El ministro ucraniano también ha insistido en la necesidad que tiene Ucrania de contar con un buen sistema de defensa aérea, donde ha incluido la petición de aviones de combate "de nueva generación o F-16" y se ha mostrado convencido de que acabará habiendo una 'coalición de cazas' para facilitar su envío igual que ha sucedido con los carros de combate.

Robles sin embargo ha insistido en que España no puede aportar el material con el que no cuenta, en referencia a los cazas F-16. "España tiene lo que tiene y dará en función de sus posibilidades, lo que no tiene no lo puede dar", ha insistido la ministra en la rueda de prensa conjunta.

Los Leopard, antes de fin de mes

Lo que sí ha confirmado que saldrán de España "en los próximos días" son los seis 'Leopard' 2A4 que han sido ya reparados en la fábrica de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaíra y que viajarán a Ucrania por vía marítima, donde está previsto que lleguen antes de que finalice el mes de abril.

En este sentido, Reznikov ha agradecido a Robles su papel para desencallar la autorización de Alemania para que los países pudieran enviar los 'Leopard' a Ucrania. Según ha explicado, la ministra ofreció la posibilidad de entrenar a ucranianos en su manejo en Letonia, donde España cuenta con estos vehículos desplegados en una misión de la OTAN. Esto, ha asegurado, fue clave para terminar de convencer a Alemania de que diera el visto bueno al envío.

"Los colegas alemanes entendieron que no íbamos a parar aquí y tomaron la decisión de crear la coalición de los tanques y aprobar los programas de preparación de nuestros militares", ha agradecido el ministro.

En su visita a España, Reznikov se reunirá además con algunos representantes de industrias de armamento españolas, a quienes ofrecerá fórmulas de cooperación tanto para la compra de material como sobre la posibilidad de crear empresas mixtas entre España y Ucrania.

El ministro ucraniano y Robles se han definido como "grandes amigos" y la ministra ha asegurado que España seguirá apoyando a Ucrania con el envío de armamento "todo el tiempo que sea necesario", además de la ayuda humanitaria. "Desde el principio España ha estado enviando todo tipo de material, humanitario y militar, para el ejercicio legítimo de defensa que tiene Ucrania. Vamos a seguir haciéndolo el tiempo que sea necesario en total coordinación con nuestros socios y nuestros aliados", ha garantizado.

"Plena confianza" en EE. UU. pese a la filtración de sus archivos



Oleksii Reznikov también ha asegurado su "plena confianza" en Estados Unidos pese a la filtración de documentos clasificados sobre la guerra con Rusia y ha explicado que parte de esa información es falsa mientras que otra no es actual. "La fuga de información por supuesto no es una información de agrado para nadie", ha reconocido en una rueda de prensa con su homóloga española.

Sin embargo, cree que habría que "analizar con lupa" estos documentos porque "muchos" datos no son reales, mientras que otros que sí lo son están desactualizados. "Podemos decir que es una mezcla de la verdad y de la no verdad", ha explicado.

En cualquier caso, ha dado por seguro que la filtración fue realizada "a propósito" en lo que ha llamado "una operación psicológica especial" y ha subrayado que el beneficiario es Rusia y sus aliados.

A su juicio, el objetivo era rebajar el nivel de confianza de los aliados respecto a Estados Unidos, algo que ha asegurado que no dará frutos. "A pesar de estas fugas tengo plena confianza en aliados de Estados Unidos y relación directa con el secretario de defensa", ha garantizado.

También Robles ha alertado de que "hay interés" en dividir a los aliados, pero ha asegurado que la unidad en la Unión Europea y la OTAN es "absoluta" y "Rusia no va a conseguir que la unidad se rompa en absoluto".

Ambos han desmentido también que haya tropas de la OTAN en territorio ucraniano, más allá de los agregados militares que están en las embajadas. "Es rotundamente falso", ha zanjado Margarita Robles.