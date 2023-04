Donald Trump se declara no culpable de los 34 cargos relacionados con pagos irregulares a una actriz porno

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se declaró este martes no culpable de los 34 cargos en relación con los pagos irregulares a la actriz porno Storny Daniels durante la campaña presidencial de 2016, para que no hiciera pública una relación sexual entre ambos.

Trump, que se ha convertido en el primer presidente extadounidense en afrontar cargos penales, se presentó ante el juez del tribunal neoyorquino de Manhattan Juan Manuel Merchán poco después de haberse entregado a la Fiscalía, donde le leyeron sus derechos y fue fichado.

El expresidente entró en la sala del juzgado en torno a las 14.30 hora local (18.30 GMT) con un claro gesto de disgusto y sin llevar esposas.

Vestido con un traje azul claro y corbata roja, Trump estuvo precedido de su equipo de abogados, con Joe Tacopina a la cabeza, y seguido por dos agentes de policía. Inmediatamente después conoció los cargos de la imputación, que lleva como dosier el número 71543-23, según 'The New York Times', que añade que no quiso responder a las preguntas de un periodista presente en la sala.

Está previsto que tras su declaración regrese a su residencia de Mar-a-Lago en Florida, donde esta noche ha prometido hacer una declaración pública.

Poco antes de llegar a la sede de la fiscalía, Trump tuvo tiempo de escribir en su red Truth Social que la situación le parecía "surrealista": "Wow, van a arrestarme. No puedo creer que esto esté pasando en Estados Unidos", escribió desde el vehículo que lo trasladaba allí.

Junto a la gran sede del Tribunal Supremo de Manhattan había desde la mañana una enorme expectación que se tradujo en la presencia de cientos, si no miles, de periodistas de medios de este país y de todo el mundo.

Sin embargo, dos concentraciones pro y anti Trump convocadas esta misma mañana apenas lograron atraer a un centenar de personas, mucho menos de lo que se esperaba.

Los 34 cargos en su contra



El expresidente Donald Trump escuchó este martes la notificación de los 34 cargos en su contra, todos ellos consistentes en distintos tipos de "falsificación de registros mercantiles".

Todos ellos son considerados "violaciones del artículo 175.10 del Código Penal" y se definen como "intento de defraudar y de cometer otro delito" y de esconderlo.

Once de ellos están relacionados con facturas emitidas por el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, que se ha declarado culpable y se presupone será uno de los testigos principales del caso.

Trump abandona tribunal y se dirige a Florida

Tras escuchar los 34 cargos relacionados con el pago irregular a la actriz porno Stormy Daniels, Trump abandonó el tribunal neoyorquino donde compareció por vez primera ante el juez Juan Manuel Merchán. Pasó aproximadamente una hora en la sala mientras que le leían los cargos, en presencia de algunos fotógrafos y periodistas a los que no quiso responder a las preguntas que le hicieron.

Al salir, subió en un vehículo oscuro de los servicios secretos y se encaminó hacia el aeropuerto de La Guardia, desde donde tiene previsto volar hacia Florida, para protagonizar una vez allí una rueda de prensa en la que ofrecerá sus primeras palabras tras su comparecencia.

Pero antes que eso, el fiscal Alvin Bragg también tiene previsto ofrecer una rueda de prensa en la que dará detalles del caso.

El canal CBNC asegura que el juez Merchán afeó la conducta de Trump en las redes sociales, y concretamente un "meme" en el que aparecía con un bate de béisbol a punto de golpear la cabeza del fiscal Bragg, un "meme" que el juez se "toma muy en serio", le dijo.

Los hechos centrales por los que ha sido imputado sucedieron en 2016, cuando a través de un intermediario Trump pagó supuestamente 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una relación sexual que tuvo con ella diez años atrás.