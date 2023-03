Una investigadora opta a ser primera doctora con parálisis cerebral en Madrid

Clara Sánchez-Rebato Valiente se convertirá este martes en la primera mujer con parálisis cerebral en optar al título de doctora en la Comunidad de Madrid y será también la primera en España en lograr ese grado académico en el ámbito de la Comunicación.

"Nunca he sentido que me coartase el ir en silla de ruedas o tener parálisis cerebral", sino que "he utilizado el querer saber más como forma de propulsarme", explica en un mensaje de audio la futura doctora, que asegura no haber sufrido discriminación por ser una mujer con discapacidad.

No obstante, sí se ha "sentido limitada" cuando en ferias laborales para personas con discapacidad le decían: "Con tu perfil tan elevado no tenemos nada". La sociedad asume que "una mujer con discapacidad está abocada a empleos muy limitados y de baja remuneración y cualificación", lamenta.

"No tiene que ser así, no me limites. Precisamente estoy sobrecualificada porque previamente no me dan opciones de entrar en el mercado laboral y me tengo que seguir formando", continúa esta licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Sánchez-Rebato defenderá su tesis 'Booktube: hablemos de literatura. Estudio de la dinámica entre creadores y usuarios de Youtube a través de los libros', este martes a las 12.00 horas en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM.

Cuenta con un máster en Periodismo Internacional de la Universidad de Sussex (Reino Unido), donde estuvo de Erasmus, y otro en Escritura Creativa en la Complutense, y ha trabajado como editora de literatura juvenil en editoriales nacionales como SM y también en medios de comunicación como Radio Nacional de España.

La tesis, dirigida por Liisa Irene Hanninen (departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación) y Olga Kolotouchkina (Departamento de Ciencias de la Comunicación Aplicada), integra todos los intereses de Sánchez-Rebato: la comunicación, la literatura y el mundo editorial y el género.

Actualmente esta investigadora forma parte del proyecto europeo Milieu sobre 'Mujer Discapacidad e Inclusión - Excelencia científica' en Bulgaria y, desde finales de 2022, colabora con el proyecto europeo 'Igualdad, Diversidad e Inclusión para la Mejora de la Investigación' (Edire) en Bosnia.

También es la creadora y productora del canal bilingüe de Youtube 'The Inked Path' sobre literatura.

Expectativas de futuro

Cuando surgió la idea de la tesis "yo ya era consumidora de la comunidad de Booktube y tenia un canal chiquitito. Estaba muy rodeada de libros, comunicación digital y interacciones en redes sociales. Se me ocurrió combinar lo que me gustaba -la literatura- y lo que había estudiado -la comunicación-, de manera integral", explica.

"Entré en la universidad con las expectativas de un estudiante sin discapacidad", recuerda, y siempre ha tenido el apoyo de la Oficina de Diversidad Funcional de la UCM, que "se encarga de hablar con profesores y buscar la manera de adaptar tus clases", continúa la futura doctora.

En la búsqueda de trabajo, sin embargo, ha visto "una tipificación de lo que se supone" que puede hacer en sus circunstancias. "Y no me conocen, en este sentido sí me he visto como limitada", apostilla.

Tras la tesis, seguirá estudiando las comunidades digitales y "ahondar más en cómo mujeres con discapacidad utilizan estos espacios digitales, en cualquier ámbito", concluye.