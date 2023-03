Pilar Alegría asegura que el futuro de Feijóo está sellado al de Abascal y no hay ruptura

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha asegurado que el futuro político del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está "sellado" y más unido que nunca al del líder de Vox, Santiago Abascal, por mucho que el PP trate de escenificar "una ruptura" con la extrema derecha.

"No hay ninguna ruptura", ha afirmado la también portavoz del Comité Electoral del PSOE para las próximas elecciones autonómicas y municipales ,en declaraciones a los periodistas antes de participar en la presentación de la candidatura de Miriam Andrés a la Alcaldía de Palencia junto al secretario general del PSOE autonómico, Luis Tudanca.

"Estos días se ha evidenciado que el señor Feijóo ha sellado su futuro político al de Santiago Abascal", ha afirmado Alegría respondiendo a las preguntas sobre la "ruptura" planteada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el PP y las afirmaciones de Abascal poniendo el Gobierno de Castilla y León como ejemplo.

"No nos cabe ninguna duda y si no hay duda en el resto de España mucho menos en Castilla y León", ha añadido la ministra, recordando que esta es la primera comunidad autónoma donde gobiernan la derecha y la ultraderecha y que Núñez Feijóo fue "el principal muñidor de ese acuerdo aunque no saliera en la foto".

Abstención en la moción de censura

"Ruptura ninguna", ha insistido Alegría, que ha recordado que el PP ha pasado del no de Pablo Casado a la moción de censura de Vox a la abstención de Núñez Feijóo.

"El futuro político del señor Feijóo está sellado al señor Abascal y en todos los municipios donde sea posible un pacto entre la derechas y la ultraderecha lo habrá", ha zanjado la ministra.

Por eso ha considerado que el 28M es una fecha clave para que los ciudadanos no permitan estos pactos en sus municipios ni que se repita lo que sucedió en Palencia, donde un pacto entre el PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox "torció" la voluntad de los palentinos que había votado mayoritariamente al PSOE. Una situación similar a la que vivió ella misma en Zaragoza y Luis Tudanca en Castilla y León, como han querido subrayar este domingo.