"Mataron a fiscales. ¡Cómo no vamos a querer aclarar los crímenes de ETA!"

El Gobierno acaba de sellar el final histórico de la política de dispersión sobre los presos de ETA. ¿Qué le provoca? La política penitenciaria corresponde al Ejecutivo y no me corresponde a mí valorarla.

El Supremo está paralizando la concesión de terceros grados del Gobierno vasco a reclusos por delitos terroristas a la espera de que se resuelvan los recursos de la Fiscalía. La interpretación de la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos trajo de cabeza durante muchos años. Al final, el Supremo ha dicho que si el fiscal interpreta que esa persona no debe salir de la cárcel, no lo hará hasta que se resuelva la cuestión. Estamos en el campo de lo jurídico, que exige una serie de requisitos para que una persona pueda acceder al beneficio del tercer grado. La Fiscalía examina si se dan esas circunstancias, cada caso es individualizable y cada cuestión, distinta. Y sin querer minimizar el fenómeno de ETA.



La herida abierta de los más de 300 asesinatos de ETA sin resolver, ¿puede suturarse? ¿Habría que regular la figura del arrepentido?



No lo sé. Yo creo que se han utilizado todos los instrumentos que tiene el Estado de Derecho para poder esclarecer los crímenes de ETA. Y hay algunos supuestos en el Código Penal que ya prevén algún tipo de rebaja penalógica en los supuestos de colaboración con la justicia. Lo que sí es importante transmitir es que los crímenes de ETA deben ser esclarecidos. Las víctimas tienen derecho a saber qué es lo que pasó haya pasado el tiempo que haya pasado, para también quitar cualquier sombra de duda sobre las prescripciones de los delitos. Y la Fiscalía está en eso: no se va a parar porque no se ha parado nunca. Y me duele recordar que a la fiscal Tagle la mataron, que al fiscal Luis Portero lo mataron. ¡Cómo no vamos a querer esclarecer los crímenes de ETA y que las víctimas tengan ese derecho a conocer la verdad, a la justicia y la reparación!