Hamza Omari y Beatriz Martínez se llevan el Medio Maratón de Sabiñánigo

La capital serrablesa ha acogido este domingo el XLV Medio Maratón de Sabiñánigo y V 10K- XXXIV Memorial Antonio Lardiés con la participación de 116 corredores y un día que no acompañado demasiado por la presencia del fuerte viento. Hamza Omari, del club atletismo Albacete, aunque procedente de Huesca, ha cruzado la meta en primer lugar con un tiempo de 01:08:32, seguido del jaqués Alberto Puyuelo del club atletico Oroel-Flores el Cisne que ha llegado 12 segundos después. En chicas, Beatriz Martínez Cuello, del Intec Zoiti, ha sido la primera, terminando con un tiempo de 01:24:55.

A las 11.00 de la mañana se daba la salida a los participantes desde la calle Serrablo de Sabiñánigo, en una mañana en la que hubo sol, cielo cubierto, mucho viento en algunos tramos del circuito urbano e incluso algunas gotas de lluvia. En el Medio Maratón, los tres primero clasificados cogían ventaja del resto y en la última vuelta Hamza y Puyuelo han estado luchando por el primer puesto, pero el jaqués no ha tenido suerte y su rival ha sido un poco más rápido. Para Omari ha sido su primera participación en la prueba serrablesa, “con mucho viento, pero hemos intentado terminar la carrera”. A su llegada ha explicado que ha ido cogiendo el ritmo “poco a poco, para ir luego más rápido”.

Puyuelo aseguraba que “ha sido una pena, porque me he encontrado bien, estoy preparando pruebas más largas y la verdad es que se ha corrido mucho al final”. No contaba con que su rival “iba a estar tan rápido, el último 2.000 hemos ido a menos de 3, yo he corrido muy bien, pero si él ha ido a 2,55 y me ha sacado 10 segundos, no he podido hacer más. Pero estoy contento, estoy preparando maratón, es semana de carga y hay buenas sensaciones”, señalaba.

No obstante, el subcampeón de Europa de 50 km ha hecho su mejor marcha en el Medio Maratón de Sabiñánigo, “en un día que no es el mejor porque ha hecho mucho viento”. “Quizá que el viento estuviera en las zonas más duras del circuito, en los kilómetros 15 al 17 donde esperaba atacar y en el 13 que es la parte de subida no me ha beneficiado porque no podía tirar a tope y he aguantado. Aunque he hecho todo lo posible, no he podido ganar”.

En categoría femenina Beatriz Martínez Cuello quedaba primera (01:24:55). “Me he visto muy bien, venía de hacer maratón y campeonato de España de Cross y no sabía cómo llegaría, pero estoy muy contenta”, aseguraba tras cruzar la meta. Además también ha bajado la marca con respecto al año pasado. El segundo puesto ha sido para María Antonio Bernard Usón del P. C. Edelweiss (01:35:46) y en tercero para Paula Jiménez Cáseda, del Alcampo Scorpio 71 (01:37:16).

Respecto a la 10K, Miguel Viñuales, del Intec Zoiti, cruzaba la meta en primer lugar con un tiempo de 00:34:42. El atleta reconocía que es una prueba dura “y el rato solo se hace largo porque hay mucha cuesta, el aire pegaba bastante fuerte y subir con aire en contra picaba, pero una vez que se da la vuelta se hace muy ameno”. No es la primera vez que participaba en esta prueba, ya hizo hace unos años, la última vez antes del covid. “Aunque ya la conocía, no quita para que sea dura”, indicaba. “Hemos salido con los de la media, que se han ido y Gorka y el otro chico iban cerquita, así que he tenido que ir sin aflojar, porque si no me cogían”, añadía.

El segundo de la 10K ha sido Jaime Ruiz Castillo, de Oroel-El Cisne con un tiempo de 00:34:56, y el tercero Gorka Simón Andrés, de GMS Sabiñánigo, con 00:35:39.

En la categoría femenina ha habido victoria local con Virgnia Sanromán, de GMS, que ha hecho 00:38:35. Le seguía Erica Villa de Dios de Running Alagón, con 00:43:07 y María Ainsa Estaún, con un tiempo de 00:44:49. La serrablesa explicaba que es una distancia “que empiezo a controlar cada vez más, lo que pasa que vengo de años difíciles, acabo de ser madre y mi hijo tiene 9 meses, y lo único que pedía era un poco de continuidad, no pensaba bajar de 40 minutos, pero me he encontrado bien”. El día “no ha acompañado por el viento, pero es una carrera que hay que correr y a mí me hace muchísima ilusión correr en casa”.

El sábado se disputaron las carreras infantiles en la calle Serrablo de Sabiñánigo, con la participación de unos 400 niños.