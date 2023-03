Álvaro García Ortiz: "Tenemos 105 recursos ya ante el Supremo contra la rebaja de penas del ‘solo sí es sí’"

Esta entrevista podría extenderse casi hasta el infinito ante la carpeta de asuntos con los que lidia la Fiscalía General del Estado. Pero Álvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 1967) dista de parecer abrumado por el reto en su despacho del imponente palacio de Fontalba, protegido por una singular cúpula de zinc y en el que enseña, con un punto de orgullo, una fotografía de la bombardeada Zaporiya regalo, en persona, de Volodímir Zelenski. Ucrania preludia la entrada en faena.

Usted se ha mostrado crítico con el bloqueo del Consejo General del Poder judicial. ¿Presionar con dimisiones en bloque es la mejor manera de intentar que el PSOE y el PP vuelvan a negociar la renovación pendiente?Sí, soy crítico con ese bloqueo porque estamos ante un funcionamiento absolutamente irregular de una institución muy importante del Estado. Respecto a lo que vayan a hacer o dejar de hacer los vocales del Consejo, deben ser ellos lo que lo digan.



Si sumamos a esto la huelga de los letrados, ¿es el peor colapso que ha sufrido la justicia?Yo no sería tan dramático. Una cosa es el conflicto colectivo de los letrados y otra, el deterioro institucional. Y fíjense cómo son las instituciones españolas que aguantan ese bloqueo de cuatro años del Consejo. Tenemos instituciones muy fuertes y con absolutas garantías. Los ciudadanos pueden estar muy tranquilos.





¿El Poder Judicial es la víctima de la polarización política?

La polarización se traslada a espacios que antes eran de acuerdo. Lleva a que no haya consenso cuando deberíamos tener un CGPJ renovado.



¿Y atribuye la culpa a alguien'

Naturalmente que hay un culpable. Ha habido tres negociaciones que han saltado por los aires. Culpable es quizás una palabra muy fuerte, pero hay una responsabilidad evidente en quien no quiere llegar a acuerdos.







¿El Partido Popular?



Es que han dicho directamente que no va a haber acuerdo sobre esto, no es que lo diga yo.



¿El Poder Judicial sigue siendo la hermana pobre del Estado?





Desde la Fiscalía buscamos cómo poner en valor la justicia. Quizá habría que determinar, por ejemplo, qué aporta a la economía, qué nos cuesta o calibrar lo que vale la seguridad ciudadana para convencernos de lo fundamental que es invertir en ella. Sería muy interesante y deseable hacer un pacto de Estado para potenciar un servicio público esencial.





Acaba de promover la circular para recurrir al Tribunal Supremo las rebajas de penas por la ley del ‘solo sí es sí’. ¿Es un intento a la desesperada para tratar de revertirlas?



Hay un juicio de valor en esa pregunta (sonríe)… La circular es una obligación. El proceso es muy sencillo de explicar. Cuando hay una reforma legislativa, se producen modificaciones en el Código Penal que suponen o pueden suponer una reducción de penas. Aquí la ‘vacatio legis’, la entrada en vigor de la ley, fue muy breve; y de repente se empiezan a revisar las condenas. Los fiscales tenemos que hacer lo mismo en toda España, tener un principio de unidad y velar por la aplicación igualitaria de la ley. Que lo que diga el fiscal de Algeciras o el de Finisterre sea lo mismo que defenderá la Fiscalía en el Supremo.





¿La circular no es excepcional?



Tiene de excepcional que viene de una reforma. Es una acción necesaria. No es oportunista, no viene determinada por que el Gobierno le haya dicho a la Fiscalía que tenga que hacer nada, sino porque los fiscales necesitamos aplicar la ley y coordinarnos. No es una respuesta desesperada, es inevitable.





¿La ley está mal hecha?



Eso yo no puedo calificarlo, sería una imprudencia que el fiscal general diera una opinión.





¿Lo probable es que el Supremo confirme buena parte de las rebajas ya decididas?



Hasta ahora, al Supremo han llegado recursos de sentencias que no eran firmes. Eso le permite valorar los hechos y modificar o no los elementos subjetivos del tipo penal. Pero otro aspecto son las revisiones de las sentencias. Y ahí hay dos principios constitucionales en juego: la seguridad jurídica y que al reo hay que aplicarle una legislación más favorable. En ese balance sí hay un juego. Y ya se han anunciado por parte de la Fiscalía 105 recursos de casación ante el Supremo. Es un volumen de trabajo muy importante.







¿Va a pedir un refuerzo?

No lo sé (sonríe)... Eso me lo tendrían que pedir los fiscales.





¿Y cómo hemos llegado a esto? ¿Es la ley? ¿O están aplicándola los jueces de manera automática a favor de los agresores?



La ley es muy buena. Aplica el Convenio de Estambul, que pone a las víctimas en el foco de la protección de los delitos contra la libertad sexual. La aplicación de las penas ha ensombrecido aspectos muy positivos.





¿También la mayor precisión sobre el consentimiento?



Es un cambio de mirada sobre el ejercicio de la libertad individual cuando se mantienen relaciones sexuales. El Convenio de Estambul establece que hay que consentir. Del ‘modelo del no’ nos vamos al ‘modelo del sí’: las dos voluntades tienen que estar de acuerdo desde el principio para que eso sea libre. Por otro lado, hay cosas que nuestra jurisprudencia ya venía diciendo, no hay un cambio radical. Sobre la revisión, hay tribunales que están siguiendo la línea de Fiscalía y otros que no, no podemos generalizar. Los tribunales son independientes hasta que el Supremo diga cómo interpretar la norma.







¿Y cómo tranquilizamos a las víctimas?



Hay que ampararlas y minimizar los daños utilizando todos los instrumentos del Estado de derecho.



Una niña de 11 años violada por un grupo de menores en Badalona, un goteo de agresiones sexuales similares… ¿Estamos ante un fenómeno delictivo nuevo provocado, entre otras cosas, por el consumo de pornografía a edades muy tempranas?



Las cifras oscuras, las cifras negras, son muy difíciles de detectar. Lo que tenemos ahora son dos novedades: el exhibicionismo en redes y el acceso indiscriminado a una pornografía dura por adolescentes que ni tienen formado criterio ni están educados sexualmente. Ese es un riesgo muy profundo. ¿Cómo asimila un niño o una niña ese mensaje de dominación extrema del porno? O somos una sociedad capaz de educar sobre lo que está entrando por nuestras pantallas o…





¿Hay que acortar la edad en la que un menor es imputable?



El Derecho Penal de menores no puede tener un contenido retributivo, tiene que tener un contenido regulador. De qué nos sirve tener condenado a un menor de 14 años al que vamos a tener vamos a tener que reinsertar en la sociedad a los 20, 30, 40 o 50 años. Hay que reeducarlo.





Vayamos a Cataluña. Los fiscales del Supremo han alertado sobre la supresión del delito de sedición. ¿Hasta qué punto ha quedado desguarnecido el orden constitucional si el independentismo vuelve a intentarlo?



Bueno, sé que se ha dicho, pero yo no comparto esa opinión. Es sencillo ver la comparativa de penas. Quitada la sedición, no considerando los desórdenes públicos y si no hubiera habido indultos, el delito de malversación tiene unas penas importantes; también las tiene la desobediencia. Hay tipos penales perfectamente aplicables a los comportamientos que ocurrieron en Cataluña. Había un concurso de delitos y la sedición era un poco el paraguas que los amparaba todos. Quitada la sedición, queda el resto.







¿No comparte usted entonces esa valoración de sus fiscales?

A ver, no la comparto en términos absolutos, sobre esa frase en concreto; no vayan más allá. Y eso no quiere decir que no comparta el sentido del recurso que se presentó. Pero yo creo que el Estado de Derecho tiene instrumentos muy importantes para combatir cualquier ilegalidad.





¿Qué futuro procesal le espera a Carles Puigdemont?



Pues tiene que venir a España, ponerse a disposición del tribunal y luego ir a juicio. Y se le condenará o se le absolverá.





Fiscal, ¿le gusta el fútbol?



(Ríe) No me disgusta, pero no soy futbolero…







¿Debe recaer en la Audiencia Nacional la investigación contra el Barcelona?

Por la trascendencia del caso, se decide que quien debe llevarlo es la Fiscalía Anticorrupción; no es que sea ni mejor ni peor que la de Barcelona, simplemente es la Fiscalía especialista. Pero las competencias de la Audiencia Nacional son las que son: artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si encaja, irá a la Audiencia Nacional y si no, no. Es pura ley.





¿El ‘caso Mediador’ es el ‘caso Tito Berni’, es el ‘caso cuarteles’…?



Sobre esa denominación… Un fiscal general no puede hablar así de un investigado que tiene sus derechos. Todos los procedimientos en curso tienen su trámite y no debo entrar a interrumpirlos, entorpecerlos o ensombrecerlos.