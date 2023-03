Un trabajador se salta el protocolo, baja del avión con Felipe VI y su imagen se hace viral

Un trabajador aeroportuario se olvidó del todo del protocolo y descendió las escalerillas del avión junto al rey de España, Felipe VI, a su llegada a Santo Domingo para la Cumbre Iberoamericana, una imagen que se convirtió este viernes en viral.

En el vídeo, el rey sale por la puerta del avión oficial, saluda antes de bajar las escaleras y, cuando empieza a descender, el empleado del Aeropuerto Internacional de Las Américas, ataviado con el clásico chaleco reflectante amarillo y una gorra, baja justo detrás de él.

😆¡Como si nada!😆



Critican empleado del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) que bajó del avión al mismo tiempo que el rey de España.#ElNuevoDiarioRD #FelipeVI #ReydeEspaña pic.twitter.com/4pj4UOoDAq — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) March 24, 2023

Felipe VI desciende las escalerillas a buen ritmo, seguido, justo a sus espaldas y al mismo ritmo, por el trabajador, este último agarrado a la barandilla, hasta que llegan a pista, como si desconociera quién era el monarca.

La imagen, captada el jueves a la llegada del rey de España a Santo Domingo, se ha hecho viral y, aunque la mayoría de los comentarios muestran, otros expresan indignación e incluso piden el despido del empleado.

"Pero no hizo nada malo!", "Disculpen la ignorancia del señor, recuerden que solo hacía su trabajo y tal vez no le dieron instrucciones" o "Ese pobre hombre no sabe lo que hizo", escriben algunos.

Otros consideran que fue un fallo de seguridad y de protocolo y otros, incluso, que "hay que cancelarlo" y que "debería ser despedido, dejó en vergüenza a todo un país".

Sea como fuere, el trabajador se ha convertido en una de las anécdotas de la Cumbre Iberoamericana de hoy y mañana en Santo Domingo, incluso antes de que esta sea inaugurada esta noche oficialmente.