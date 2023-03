“Acaba de descubrir el ciclo de los ríos”: las palabras de Espinosa de los Monteros sobre el Ebro que indignan a las redes

La moción de censura de Vox al Gobierno de Pedro Sánchez ha sido uno de los grandes temas de la semana. A pesar de acabar en fracaso -no sumó ningún apoyo y sólo logró la abstención del PP-, el debate celebrado en el Congreso ha generado en los últimos días gran conversación en las redes sociales.

El protagonista de ambas jornadas fue el candidato de Vox para ejercer de portavoz en la moción, el economista de 89 años Ramón Tamames, quien se quejó de que los grupos parlamentarios utilizaran la tribuna como una plataforma electoral. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le llamó la atención durante el debate por interrumpir el discurso de Pedro Sánchez cuando no tenía el turno de palabra. "Que venga usted aquí con un tocho de 20 folios preparados para hablar de cosas que yo no he dicho...", comentó cuando Batet le cortó para recordarle que no tenía el turno de palabra.

Este fue uno de los momentos de la moción de censura más comentados en las redes. Pero hubo más. Este jueves todavía figura entre los ‘trending topics’ el río Ebro a causa del discurso pronunciado por el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

"Sobra miopía y populismo localista. Cada año se vierten al mar, aproximadamente, 5.700 hectómetros cúbicos de agua del Ebro. En el año 2018, el Ebro tiró al mar en 20 días el agua que España consume en todo un año. Estamos tirando al Atlántico más del doble de agua de la que estamos obligados dejar pasar a Portugal”, señaló desde la tribuna de la Cámara baja. Unas palabras que generado un gran revuelo en las redes sociales.

“Por si ves a gente hablando del Ebro es por culpa de Espinosa de los Monteros. El chiste que se está haciendo es que acaba de descubrir el ciclo de los ríos”, explica la cuenta #PorQuéTT. “Que Espinosa de los Monteros sitúe el Ebro en el Atlántico demuestra lo mucho que se necesita la educación en este país”, comenta una usuaria. A continuación recopilamos estos y otros comentarios vistos en Twitter.

Que Espinosa de los Monteros sitúe el Ebro en el Atlántico demuestra lo mucho que se necesita la educación en este país. Sobra miopía, dice, claro que si. #MocionDeCensura — Dashaa ♋ (@dariaarcegaa2) March 22, 2023

El Ebro guarda silencio al pasar por el Pilar y eso confundió a Espinosa. Tampoco tiene aspecto de ser un experto en aguas ni el catecismo pone los ríos, un fallo. pic.twitter.com/sNSAsiIgom — MÁS QUE FÚTBOL (@futbolbaseymas) March 22, 2023

La noticia:

<<Espinosa de los Monteros: "Cada año se vierten al mar aproximadamente 5.700 hectómetros cúbicos de agua del Ebro">>



El profesor de 4to. de primaria que le explicó el ciclo del agua: pic.twitter.com/8jJkE1kGxu — Jessika Rojano 🇮🇨🏳️‍🌈💜 (@jessikarojano) March 22, 2023