Belarra pide la dimisión del presidente de la Audiencia Nacional por mensajes con el número dos de Interior en 'Kitchen'

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, cree que el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, debe dimitir "sin ninguna duda" después de que se haya conocido que estuvo cruzando mensajes con uno de los implicados en el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas.

La cadena SER informa este jueves de que Navarro y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez intercambiaron mensajes acerca de la investigación de la Operación Kitchen sobre el espionaje político que llevaba en ese momento la Audiencia Nacional.

Antes de intervenir en las jornadas 'Nuevos derechos. Presenta y futuro de los servicios sociales', que organiza la Diputación de Córdoba, Belarra ha dicho a los periodistas que "igual que se pide cuando se demuestra que un político es corrupto debe de dimitir, creo que los periodistas corruptos y los jueces corruptos tienen también que dimitir".

A su juicio, este caso "es muy grave porque mientras se estaban intercambiando esos mensajes, este presidente de la Audiencia Nacional es renovado por un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado".

Para la titular de Derechos Sociales, "no hay mayor ataque a la democracia que la corrupción y nunca hubiera sido posible la corrupción del PP sin su brazo togado, sin ese apoyo de parte de la judicatura que le ha favorecido y que ha impedido condenas más altas o que se juzgue a algunos de ellos".

Ha añadido que "España no quiere ni Titos Berni ni hermanos comisionistas de mascarillas como el de Ayuso, ni tampoco amigos narcos como el del señor Feijóo; creo que España ya dijo hace muchos años que esto no era tolerable y no quiere ninguna sombra de duda sobre quienes estamos en las instituciones públicas".

En relación con la petición de una comisión de investigación sobre el caso Mediador, la ministra ha explicado: "Hemos dicho lo mismo que decimos ante cualquier caso de corrupción o sospecha de caso de corrupción, que es que se tiene que investigar hasta el final y depurar responsabilidades, tanto a nivel político como a nivel judicial".

"Nosotras -ha subrayado la ministra- no aceptamos ninguna lección de lucha contra la corrupción del partido más corrupto de Europa, que es el PP, que debería estar metido debajo de una piedra en vez de hablar de este tema con las informaciones que estamos conociendo esta semana con la Kitchen".