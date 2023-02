Resultados del Sorteo Extraordinario de San Valentín 2023 en directo | Comprobar premios

San Valentín es el 14 de febrero. Lo saben todos los humanos enamorados gracias a las películas, los cuentos y las tradiciones asociadas. Muchos lo celebran, otros no son muy amigos de esa fiesta y quienes no están enamorados o no son correspondidos tienen dos alternativas: recordar que también es el día de la Amistad o ignorarlo directamente. Cada cual con su opción.

La Lotería Nacional ha decidido dos cosas: que sí creen en el amor y lo transforma en el gesto de repartir alegría en forma de premios, y que para esta institución el día de San Valentín es el 18 de febrero, sábado siguiente a la fecha señalada. Una manera más de extender el día oficial del amor a más de media semana de esperanza. El Salón de Loterías, en el corazón de Madrid, es el lugar tradicional para determinar la suerte de quienes juegan a la lotería, tanto en los sorteos ordinarios de cada jueves y sábado como en los extraordinarios, caso del de hoy.

Actualización con los resultados del sorteo a partir de las 13.00.

Premios del Sorteo Extraordinario de San Valentín 2023

El premio gordo en este sorteo de Cupido es de 15 millones de euros para un único décimo (12.008.000 netos), pero hay más recompensas: