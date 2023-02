Unos 50 solicitantes de asilo reclaman acogida ante la falta de citas

Alrededor de medio centenar de personas se ha concentrado este viernes en Madrid frente al Ministerio de Inclusión y Migraciones para denunciar que no pueden obtener citas para tramitar su solicitud de protección internacional y han registrado una queja por no poder acceder al programa de acogida.

A las once de la mañana los convocantes, en su mayoría ciudadanos subsaharianos, aunque también algún latinoamericano y bangladesí, han colocado una hilera de 30 ordenadores portátiles con una pegatina en la que se podía leer "seguimos sin cita de asilo" delante del departamento que dirige José Luis Escrivá.

Con consignas como "papeles para todas o todas sin papeles" y "sin cita no hay derecho" han protestado por la situación en la que se encuentran y han exigido que se facilite el acceso al procedimiento de solicitud de protección internacional.

En España existe desde la pandemia un sistema de cita previa online, donde desde hace meses no existe la posibilidad de obtener nunca cita. Para conseguirla, muchas personas se conectan horas y horas durante días, semanas y hasta meses, sin lograrlo.

Javier Baeza, párroco de San Carlos de Borromeo (centro pastoral en el barrio de Vallecas) ha contado que hay personas y familias que llevan meses sin poder pedir siquiera la cita para solicitar asilo, un trámite obligatorio para poder entrar en el sistema de acogida español y tener acceso a las ayudas oficiales.

"Esta mala acción del Gobierno más progresista de la historia conculca derechos y tratados internacionales y está provocando que despachos de abogados, funcionarios policiales, compatriotas que llevan tiempo aquí y toda esa gente que por alguna razón tiene acceso al calendario de citas, se estén organizando en mafias y lleguen a pedir y a cobrar hasta 500 euros por una cita", ha denunciado Baeza.

Aunque la competencia para asignar las citas de asilo corresponde al Ministerio del Interior -en diciembre presentaron una queja formal ante el Defensor del Pueblo contra el departamento de Fernando Grande-Marlaska-, este viernes han registrado una reclamación para poder acceder al sistema de acogida en Migraciones, encargado de su gestión.

"No queremos compasión, queremos justicia. No estamos en España de turismo, es la única opción que tenemos"

Una imagen de la protesta de solicitantes de asilo en Madrid. Europa Press

"No queremos compasión, queremos justicia. No estamos en España de turismo, es la única opción que tenemos porque estamos reprimidos en nuestros países", ha denunciado uno de los manifestantes. "Sobrevivir no es delito, ningún ser humano es ilegal", ha clamado Elahi, de la asociación Valiente Bangla.

Otro de los asistentes a la protesta ha relatado "las dificultades" con las que se ha topado desde que salió de Sudán, un país en el que, ha recordado, hay guerra y atraviesa una situación muy difícil. "Venimos a España y vemos que no hay solución porque no podemos pedir asilo", ha añadido.

Según ha explicado una de las portavoces de la Coordinadora de Barrios, Ane Ormaetxe, ante la imposibilidad de acceder al sistema de acogida al no poder concertar una cita para iniciar el proceso, en mayo de 2022 Migraciones escribió al Defensor para informarle de que presentando un escrito en el registro y explicando las dificultades, "le bastaba" para acceder al programa.

"Eso no se está cumpliendo y la vía de acceso al programa de acogida es una cita con la Cruz Roja vía e-mail, que responde que hasta que no haya formalizado su solicitud de asilo no puede acceder", ha lamentado Ormaetxe.