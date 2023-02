A qué hora es el Sorteo Extraordinario de San Valentín y cuánto vale el décimo

San Valentín se celebró el pasado martes 14 de febrero, pero la Lotería Nacional hace suyo ese bonito dicho de que hay que celebrarlo cualquier día del año, y que no hay momento poco apropiado para decirle a la persona amada que la quieres. En este caso, y para no alterar el ritmo habitual de sorteos, la organización de Loterías y Apuestas del Estado ha previsto que su sorteo extraordinario de San Valentín sea este sábado 18 de febrero, en la misma semana de la fiesta oficial. Si el martes hubo chispas y pasión, el premio del fin de semana sería la guinda del pastel. Si no fue una jornada alegre, o simplemente no celebrada, una lluvia de euros en honor del santo siempre viene bien.

Horario del Sorteo de San Valentín de Loterías y cuánto vale el décimo

El salón de Loterías del Estado alberga el sorteo este sábado a las 13.00, y los resultados aparecerán de inmediato en la web oficial, loteriasyapuestas.es. Heraldo.es ofrecerá en directo el resultado con los números premiados. El precio por cada décimo es el habitual en la mayoría de los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional, 15 euros, con la excepción de Navidad y el Niño, que exigen 20 por cada billete del juego.

Cuánto toca en el sorteo de San Valentín de la Lotería Nacional: una flecha con mucho amor

El premio gordo en este sorteo de Cupido es de 15 millones de euros para un único décimo (12.008.000 netos), pero hay más recompensas:

El primer premio es de 1.300.000 euros a la serie, lo que supone 130.000 euros brutos al décimo. Tras descontar el porcentaje directo que se queda Hacienda (el 20% de lo que supera los 40.000 euros de premio; serían 18.000 euros) el premio neto sería de 112.000 euros.

El segundo premio son 25.000 euros al décimo, y no hay ya retención para Hacienda al ser un premio inferior a 40.000 euros. Tampoco afecta a la base imponible en la declaración de la renta del año próximo.

, y no hay ya retención para Hacienda al ser un premio inferior a 40.000 euros. Tampoco afecta a la base imponible en la declaración de la renta del año próximo. Habrá 50 premios de 375 euros al décimo, 1.500 premios de 75 euros y 2.000 premios de 30 euros.

