Vox se queda solo al defender que no se incluyan personas trans en el deporte femenino de competición

El Grupo Parlamentario de Vox se ha quedado solo este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid al defender su iniciativa para que no se incluyan personas trans en el deporte femenino de competición, sea de base o de élite.

Se trataba de una Proposición No de Ley (PNL) mediante la que pedían promocionar la igualdad en el deporte femenino "sin atender a medidas ideológicas", como puede ser "la inclusión de personas XY y que se autoperciben mujeres en las categorías deportivas femeninas ya que perjudica precisamente a la igualdad real de las mujeres en el deporte".

En Vox quieren llevar a cabo "todos los trámites legislativos que sean necesarios al objeto de que se derogue la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia y la discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual de la Comunidad de Madrid.

En su turno de palabra, la diputada de Vox Alicia Rubio ha indicado que las consecuencias de que "los hombres biológicos compitan en las categorías de su sexo sentido como obligan las leyes madrileñas" lleva a que "las autopercibidas mujeres por su constitución masculina y superioridad en el rendimiento físico pulvericen los récords femeninos y monopolicen los podios". Esto, a su juicio, lleva al "desánimo y el abandono de las deportistas" porque "ninguna mujer puede superar las marcas de un hombre".

El diputado de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño ha tildado de "llamativa" esta propuesta de Vox, "producto de prejuicios y su odio a personas trans". "Parece que la igualdad en el deporte no les importa. Pone a las personas trans en una diana y parece que les quieren quitar el derecho a participar en el deporte", ha lamentado.

A continuación, la diputada de Unidas Podemos Paloma García ha hecho hincapié en que el único problema de las personas trans, al igual que el del resto de las personas LGTBI es la "LGTBIfobia". "Las mujeres trans son mujeres (...) Basta ya de odio", ha reivindicado, al tiempo que ha sostenido que "el género no solamente es biológico sino que también es cultural y social".

El parlamentario del PSOE Santiago Rivero ha celebrado la aprobación de la Ley Trans estatal y ha espetado a Vox que "vivir con tanto odio no tiene que ser bueno". "Ya no tenemos que escondernos, ya no tenemos que quedarnos en el armario. Bienvenida a 2023", le ha contestado a Rubio.

Por último, la diputada del PP Esther Platero ha sostenido que, a su parecer, este debate parlamentario "desvía la atención de los auténticos problemas" del país. "Todo lo que hace el Gobierno de la Nación esta alejado de los problemas y crea problemas donde no los hay", ha dicho en referencia a la Ley Trans. Además ha afirmado que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quiere corregir las "chapuzas" de la normativa.