La zaragozana Ana Beltrán, diputada del PP, diagnosticada de cáncer de mama: "Estoy tranquila y fuerte"

La diputada del PP en el Congreso y expresidenta del Partido Popular de Navarra, la zaragozana Ana Beltrán, ha anunciado este jueves que ha sido diagnosticada de un cáncer de mama y ha destacado que se encuentra "tranquila y fuerte".

"Me han diagnosticado un cáncer de mama que me va a obligar a reducir durante un tiempo mi actividad política y parlamentaria, mientras me someto al tratamiento adecuado", ha publicado en su perfil de Twitter. "Estoy tranquila y fuerte. Toca luchar, pero a eso estoy acostumbrada", ha resaltado.

La publicación ha recibido numerosos mensajes de apoyo, entre ellos del vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons; el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández; y la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas. También del presidente del PPN, Javier García; el portavoz de Ciudadanos en Navarra, Carlos Pérez-Nievas, o el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, han querido transmitirle ánimos.