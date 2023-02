Irene Montero reconoce que no hay contactos con el PSOE sobre el sí es sí: "Deseo poder negociar cuanto antes"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido que la negociaciones con el PSOE para llegar a un acuerdo sobre la reforma de la Ley del 'solo sí es sí' están interrumpidas y que no ha mantenido ninguna conversación con la ministra de Justicia Pilar Llop desde el pasado martes.

"Yo deseo poder negociar cuanto antes porque deseo dar una respuesta unitaria a las víctimas. Yo no me he levantado de la mesa con tal de volver al modelo del consentimiento", ha explicado Montero en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press al ser preguntada por el estado de las negociaciones entre las dos partes del gobierno de coalición.

Respecto a su relación con la ministra de Justicia, ha explicado que llevaban "meses hablando e intercambiando propuestas por escrito, porque era fundamental dar una respuesta unitaria como gobierno" y ha recordado que "línea roja estaba en no volver al Código Penal de La Manada".

Sin embargo, desde el martes, cuando la titular de Justicia declaró en una entrevista que "con una herida ya se puede probar que ha habido violencia" en una agresión sexual, ambas ministras no han vuelto a mantener ningún contacto, según Irene Montero.

La titular de Igualdad ha insistido en la existencia de una "discrepancia política" que, según ha asegurado, con el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, "no estaba". Asimismo, ha reconocido que no se esperaba que el PSOE "volviera al modelo penal anterior".

En cuanto a las manifestaciones de Pilar Llop de que desde el Ministerio de Igualdad se está confundiendo a la opinión pública, Montero ha respondido: "La idea del calvario probatorio no es mía".