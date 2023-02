Feijóo emplaza a Villacís a decidir con Almeida sobre su paso al PP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este miércoles a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Cs, a hablar con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sobre su paso al PP y si "interesa o no" que sea incluida en la candidatura de los populares al Ayuntamiento de la capital.

En una entrevista en Onda Cero, Feijóo ha resaltado especialmente la lealtad de Villacís en su coalición de gobierno con Almeida, porque "mientras sus compañeros en la Comunidad de Madrid estaban haciendo una moción censura pactada por el PSOE, la vicealcaldesa de Madrid no la hizo y dio estabilidad al Ayuntamiento de Madrid durante todos los todos los años de esta legislatura".

Estos antecedentes son lo "suficientemente sólidos para tener una buena opinión" de ella, según Feijóo, que se ha mostrado partidario de incorporar a miembros de Cs a su partido.

De hecho, ha resaltado que hay que ya más de mil cargos orgánicos de Ciudadanos que voluntariamente se han afiliado al PP, de los que algunos van ya en las listas de los populares.

"Nuestro partido es un partido de centro reformista y Cs pues también lo era, por tanto, parece que las cosas pueden confluir", ha señalado.

Pero ha matizado que, en el caso concreto de que se esté valorando incluirla en la lista del Ayuntamiento de Madrid, "lo lógico es que Begoña Villacís y el señor Almeida hablen de si interesa o no".

No obstante, ha querido dejar claro que Villacís no les ha dicho que quiera ingresar en el PP. "Al menos a mí", ha puntualizado.

Entretanto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado este miércoles en una entrevista en RNE que este martes se reunió con la vicealcaldesa, Begoña Villacís, a petición de la segunda edil para tratar “lo que había pasado” en los últimos días aunque no ha dado más detalles.

Preguntado acerca de la posibilidad de que Villacís vaya en las listas electorales del PP en el Consistorio, Almeida ha indicado que las listas “no conducen a ningún sitio, sino a distraernos”, y ha recordado que las elecciones se convocan el 4 de abril y el listado electoral dos semanas después.

Por otra parte, Feijóo ha defendiendo su postura de que gobierne quien vence en los comicios al afirmar que "si alguien no gana las elecciones no merece gobernar" y ha asegurado que "dentro de ese alguien yo me incluyo".

También ha vuelto a matizar su afirmación de que "nosotros", en alusión a los "católicos", no tenemos un problema con el terrorismo mientras otros "pueblos" sí y este miércoles ha subrayado que "no es un problema de religión", sino de "fanatismo" y ni "los musulmanes, ni los católicos, ni los protestantes, ni los ortodoxos son culpables de que una persona en nombre de una religión atente".

Sus anteriores palabras, ha reconocido, "no fueron afortunadas" y por eso buscó concretar hablando de un problema de integrismo yihadista. "Cuando uno no acierta plenamente lo que ha de hacer es rectificar", ha sostenido al respecto.