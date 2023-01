Vox pide implantar pruebas de español en los colegios de toda España para garantizar "el deber de conocer la lengua"

Vox ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a implantar pruebas de competencias básicas de español, en las etapas educativas y de carácter obligatorio y en todo el territorio nacional, para garantizar "el deber de conocer y el derecho a usar la lengua de todos los españoles, amparado por la Constitución".

Asimismo, la formación que lidera Santiago Abascal ha registrado otra iniciativa en la Cámara Baja en la que exige que se garantice el "deber de conocer y el derecho a usar el español como lengua oficial en todo el territorio nacional". El objetivo de esta propuesta es la "reversión del daño al español provocado por el separatismo y las leyes de 'normalización lingüística'".

"Frente a separatismos, pedimos la implantación de pruebas de competencias básicas en España en etapas de carácter obligatorio en todo el territorio nacional", ha sentenciado el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

Durante su intervención este martes en rueda de prensa en la Cámara Baja, Espinosa de los Monteros ha apostado por "defender el uso del español no en Finlandia, sino en España": "Parece lógico pero por desgracia no lo es, no conozco otro país en el que su lengua esté siendo atacada en administraciones públicas".

El texto registrado asegura que en Cataluña "se ha perseguido, estigmatizado y expulsado el español de las aulas, además de haberse vulnerado contumazmente el derecho fundamental de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos, así como su escolarización en español".

En este sentido, el grupo parlamentario ha recordado el "incumplimiento" por parte de la Generalitat del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le obligaba a que, al menos, un 25% de las clases se impartan en español en todos los centros educativos de la región.

La iniciativa insta a promocionar la lengua española en todo el territorio "como vínculo que fortalezca la unidad entre los españoles"; a garantizar el mejor funcionamiento de los servicios públicos, primando únicamente el mérito y la capacidad para el acceso a la función pública, y "no la ideología ni únicamente el conocimiento de lenguas españolas"; y a evitar que la diversidad de las lenguas regionales "sirva como elemento de división y fractura entre los españoles".

En su iniciativa para la implantación de pruebas de competencias básicas del español en todo el territorio nacional, propone que la realización de pruebas al finalizar las etapas educativas obligatorias (Primaria y Secundaria) sean desarrolladas por las administraciones educativas territoriales, "atendiendo a las especificidades de cada etapa educativa y haciendo énfasis en el establecimiento de un criterio homogéneo para que no exista discriminación alguna dentro del territorio nacional".

"Con la reciente aprobación de la 'Ley Celaá' estos cambios afectan indirectamente a las pruebas de competencias básicas, al introducir cambios en las exigencias mínimas de cada etapa educativa", ha señalado Vox.

En este contexto, ha advertido de que la estrategia de inmersión lingüística practicada desde la promulgación de la Constitución con el fin de 'normalizar' el uso de las lenguas regionales, "pareciera no tener por objeto principal la consolidación de las respectivas lenguas en su correspondiente territorio, sino la eliminación de facto del español en determinadas regiones".

Campañas contra niños que usan el español en los patios catalanes

Igualmente, ha denunciado en Cataluña "se han producido numerosas campañas contra los niños que utilizan el español en los patios de sus colegios". Precisamente, ha mencionado que uno de los casos "más graves" se produjo en un colegio de Sitges, donde un niño de cinco años "fue sancionado con una etiqueta roja por no hablar en catalán".

Además, en el documento ha asegurado que hay "hostilidad hacia el español en otras regiones". Así, ha recalcado que en Galicia la consejería de Educación "prohíbe a los profesores y a los centros educativos usar el español en sus comunicaciones".

También ha agregado que en la Comunidad Valenciana una menor escribió una carta al por entonces ministro de Educación y hoy Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en la que explicaba que "le habían suspendido una asignatura en el colegio por responder a las preguntas en español y no en valenciano".

Por otro lado, Vox ha subrayado que en el País Vasco se encuentra en tramitación un proyecto de ley de educación que "pretende eliminar los modelos lingüísticos que permitían escolarizarse en español, para que todos los alumnos estudien en vascuence", mientras que en las Islas Baleares ha sido aprobado un proyecto de las mismas características que el vasco, que tiene como fin "garantizar el uso de la lengua catalana, propia de Baleares, como lengua de enseñanza y aprendizaje, al menos, en la mitad del cómputo horario escolar con el objetivo de asegurar el proceso de normalización lingüística".