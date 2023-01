Feijóo ofrece a Sánchez los votos del PP para corregir la ley del solo sí es sí

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este lunes que PSOE y Podemos sigan "radiando sus discrepancias" en relación con la Ley de garantía integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es si', y ha ofrecido de nuevo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, los votos del Grupo Popular para cambiar esa norma.

Así se ha pronunciado ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, después de que este fin de semana el Gobierno se haya abierto a modificar esa norma, que ya ha producido más de 270 rebajas de condena a agresores sexuales. Este mismo lunes el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha confirmado que el Gobierno corregirá la ley para paliar los "efectos indeseados" que se han producido desde que esta entró en vigor.

Feijóo ha señalado que la "división" dentro del Gobierno "se vuelve especialmente dolorosa" sobre qué hacer ante el "disparate" que supone la ley del 'solo sí es sí'. "Ha causado ya tanto bochorno esta ley, no solo bochorno nacional, sino bochorno internacional y tanto daño a las víctimas, que es inaceptable que el Gobierno siga radiando sus discrepancias en tiempo real", ha manifestado.

"Goteo de rebajas" de condenas

El líder del PP ha asegurado que "el goteo de rebajas" de penas "no va a parar", de forma que "todas las personas condenadas se van a beneficiar de esta ley del solo sí es sí". Además, ha reconocido que "incluso una vez que se modifique o rectifique", hay cuestiones que no se pueden subsanar por su aplicación en estos tres meses.

Sin embargo, ha recalcado que, ante un "error de esta magnitud no caben más discusiones ni caben negociaciones, sino que "lo único que cabe es una modificación inmediata para reparar la dignidad de las víctimas modificando" la norma.

"Si el señor Sánchez no encuentra para eso a su socio de Gobierno, encontrará a la alternativa que representamos. Le garantizo el rigor que no tiene en su Consejo de Ministros, le garantizo el sentido de Estado que no tiene en sus apoyos parlamentarios y le garantizo la sensibilidad que no ha demostrado con las mujeres españolas victimas de violencia de género en los últimos meses", ha proclamado.

En este sentido, Feijóo ha resaltado ante el Comité Ejecutivo del PP que "garantiza" el apoyo del Grupo Popular a la modificación de la ley del 'solo sí es sí' "de forma inmediata", tenga o no votos en su Consejo de Ministros o en el Congreso de los Diputados para sacar adelante esa reforma legal.

División también por Ucrania

Feijóo también ha aludido a la "división" que se produce en el seno del Gobierno por el envío de tanques a Ucrania o por la reunión de Alto Nivel (RAN) que se celebrará esta semana entre Marruecos y España, con la "ausencia de los ministros de Podemos".

"El PSOE y Podemos no son capaces de ponerse de acuerdo ni en cumplir los acuerdos internacionales para ayudar a un país víctima de una agresión brutal", ha afirmado, para calificar de "inadmisible" tibieza de los socios de Sánchez con el apoyo a Ucrania y la falta de sentido institucional, al no informar a la oposición ni dar cuentas al Congreso.