El Gobierno aprobará el próximo martes un plan para luchar contra el antisemitismo en España

El Gobierno aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros un plan nacional para luchar contra el antisemitismo en España, tal y como ha anunciado el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, este viernes, en el Acto Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, que ha tenido lugar en el Senado.

Durante su intervención, Félix Bolaños ha explicado que este plan nacional, en el que vienen trabajando "desde hace meses", servirá para implementar en España la estrategia europea que fue aprobada en octubre de 2021 y que tiene como objetivo "una Unión Europea sin antisemitismo", con dos objetivos: dar una respuesta contundente al aumento de este fenómeno y crear sociedades inclusivas.

En concreto, el ministro de la Presidencia ha avanzado que, el plan nacional que el Gobierno aprobará la próxima semana e impulsado por su departamento, pretende "mejorar los recursos y las medidas de lucha contra el antisemitismo", aunque ha recordado que muchos ya están contemplados en el Código Penal y en la Ley de Igualdad de Trato; y "favorecer las condiciones para que las comunidades judías puedan vivir conforme a sus costumbres, tradiciones y creencias, en total convivencia con el ordenamiento jurídico".

Bolaños ha afirmado que "aquellos crímenes atroces" del Holocausto "dejaron una huella profunda" pero ha lamentado que en las últimas décadas se asiste a "delitos de extrema gravedad" y, en estos momentos, "al horror en Ucrania" y en otros conflictos bélicos en el mundo. También ha alertado de "nuevas amenazas" como la difusión de contenidos por Internet que niegan el Holocausto y que exigen "la acción urgente de las autoridades políticas".

Más información El Rey emérito fijará también su residencia fiscal en Emiratos Árabes

En este contexto, ha enumerado tres compromisos del Gobierno: "honrar la memoria de todas las víctimas del Holocausto y situarlas en el lugar que por justicia les corresponde; ser una memoria vigilante con los discursos de odio que amenazan la convivencia, e integrar la memoria de las víctimas en las conciencias mediante la educación en las aulas y la pedagogía social.

Por su parte, el presidente del Senado, Ander Gil, ha lamentado el "fracaso moral" que supuso que hubiera gente que, mirando para otro lado y guardando silencio, permitiera aquella "barbarie" y, por ello, ha pedido "no normalizar el negacionismo del Holocausto" pero tampoco "los neofascismos, los totalitarismos, los populismos, los ataques al Capitolio de EE.UU. o a las instituciones democráticas en Brasilia" ni aceptar sin más "los ataques a los derechos y libertades conseguidos con tanto esfuerzo" en España.

Asimismo, ha intervenido la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que ha asegurado su compromiso para "combatir el antisemitismo" y ha subrayado la importancia de seguir recordando siempre el Holocausto, "el mayor crimen de la humanidad", y de tomar partido contra "la intolerancia y el odio" para que una devastación así no vuelva a suceder.

En el acto ha estado presente el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, que ha publicado un tuit en el que ha pedido no olvidar la "masacre infame" del Holocausto. "Frente a la intolerancia y el odio, nuestro deber es inculcar el respeto y proteger los derechos humanos", ha subrayado en el mensaje, recogido por Europa Press.

Vacunar a los jóvenes contra el odio

En memoria de los 6 millones de judíos que murieron en los campos de exterminio, ha intervenido el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), Isaac Benzaquén, que ha pedido "desechar todo tratamiento tibio" ante el antisemitismo y ha abogado por insistir en la educación como "instrumento indispensable" para la erradicación del antisemitismo. En este sentido, también el director del Centro Sefarad-Israel, Jaime Moreno, ha instado a "vacunar a los jóvenes contra los discursos de odio".

En recuerdo de las personas gitanas que murieron en los campos de exterminio nazis, ha intervenido el director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Luis Fernández, que ha reivindicado el lugar del pueblo gitano. "Nos negamos como pueblo a seguir ocupando un espacio secundario", ha advertido, al tiempo que ha apostado por "liderazgos creíbles y por "crear puentes adecuados". "España es gitana, Europa es gitana, la democracia también es gitana", ha remarcado.

Por su parte, la vicepresidenta de Amical Mauthausen y otros campos, Concepción Díaz, ha subrayado la importancia de "conmemorar" para "reflexionar sobre las claves del proceso histórico que condujo a la persecución y aniquilación de millones de seres humanos" y sobre cómo "la gente corriente puede desempeñar un papel más importante del que se imagina en los desafíos de hoy".

Cuatro años escondida en armarios

También ha tomado la palabra la superviviente del Holocausto Irene Shashar, que con apenas dos años fue llevada junto a sus padres al gueto de Varsovia. "Recuerdo la hambruna, los bombardeos, los pasos de las postas de los nazis, recuerdo levantar un pedazo de papel en la calle y encontrarme con el esqueleto de un pequeño niño", ha rememorado.

Más información Abascal arremete contra el islamismo tras el ataque en Algeciras y manda su pésame a la familia del sacristán asesinado

Cuando a la vuelta de una de sus salidas, encontraron a su padre asesinado, su madre decidió huir y, a través de una cloaca, llegaron a la zona cristiana, donde estaba prohibido que hubiera judíos pero donde su madre pudo encontrar trabajo como empleada doméstica en algunas casas. Irene Shashar ha recordado cómo tuvo que vivir entre tres y cuatro años escondida en armarios de diferentes familias, solo acompañada por una muñeca.

"Mi mami abría las puertas y me traía algo para comer, me cambiaba y me dijo: 'Irene, si te portas bien, si no lloras, no gritas, no te quejas, todo esto va a terminar en pocos días y vamos a salir a jugar al parque. Piensen en la responsabilidad que tomé sobre mí, todo depende de que yo me porte bien y la Segunda Guerra Mundial va a terminar en poquito. Y yo me porté muy bien", ha recordado.