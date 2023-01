El envío de tanques a Ucrania divide al Gobierno con Díaz entre Sánchez y Podemos

El envío de carros de combate al frente ucraniano amenaza con convertir el Consejo de Ministros, una vez más, en un campo de batalla entre PSOE y Unidas Podemos. Los morados rechazan tajantemente que el Gobierno traslade tanques Leopard 2 al teatro de operaciones de Europa oriental y avisa de que esto podría provocar "una respuesta imprevisible de Rusia". Pero si para los socialistas quedaba alguna duda, este miércoles estas se disiparon tras la confirmación por Alemania de que enviará 14 blindados de última generación a Kiev, una postura que el resto de aliados de la OTAN fue imitando a lo largo de toda la mañana una vez se superó el tabú germano.

Mientras el Ejército de Tierra ultima los detalles para la aportación de carros de combate que conformarán parte de una gran donación internacional destinada a tratar de inclinar la balanza del conflicto a favor de Ucrania, en España la cuestión ya ha derivado en un conflicto doméstico. Una vez conocida la postura del PSOE, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, insistió durante un acto de su cartera en la "solución dialogada" a la guerra y afirmó que "la paz nacerá desescalando, y ahí tenemos que encontrar a España". La dirigente morada recordó que "muchos expertos alertan de que un despliegue masivo de Leopard solo contribuiría a la escalada bélica y podría tener una respuesta muy peligrosa" del Kremlin.

Fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que rompió el silencio del Gobierno al asegurar en una entrevista a EFE que está dispuesta al envío de carros de combate a Ucrania y también al adiestramiento de las tripulaciones ucranianas, "siempre en coordinación con los aliados". Una noticia que llegó mientras representantes de los partidos que componen el espacio confederal (Podemos, IU y los comunes) se encontraban reunidos para tratar sobre pensiones, dado que este año está previsto que se aborde la segunda pata de la reforma del sistema.

Además de intentar consensuar una postura unitaria, la primera reacción de los morados, en palabras de su coportavoz, Pablo Fernández, pasó por acentuar una cuestión más práctica que crítica, la de denunciar el estado del parque de carros de combate del Ejército de Tierra. "Hace seis meses Robles dijo que el envío a Ucrania de los Leopard almacenados en Zaragoza era inviable y además supondría un riesgo para las persona, y ahora dice lo contrario", zanjó. Antes ya habían dejado claro su rechazo.

La cuestión antibelicista enfrentó a los dos socios del Ejecutivo hace casi un año, en marzo, cuando los primeros compases de la invasión rusa hacían presagiar una victoria fácil para Vladímir Putin. Sánchez, que primero había defendido el traslado de material defensivo al frente solo a través del mecanismo europeo, confirmó dos días más tarde en el Congreso el envío directo de "material militar ofensivo a la resistencia ucraniana". Un hecho que sorprendió a su socio de coalición, que entonces ya consideraba esta maniobra "una escalada del conflicto", pero paralelamente provocó el distanciamiento de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de la postura oficial de Podemos. Sobre todo cuando la líder gallega optó por cerrar filas en público con el presidente. Senda que siguieron después los ministros Alberto Garzón (IU) y Joan Subirats (comunes).

El incendio se apagó durante el verano. Una calma propiciada por el profundo avance de las tropas ucranianas y la constatación a través de varios sondeos del apoyo de gran parte de la población española al envío de material militar a Kiev (según el CIS de diciembre, el 57% de los españoles estaría a favor de ello).

Equidistancia

Esta semana, en cambio, Podemos ha desempolvado las críticas antibelicistas en pleno debate por el envío de carros de combate, denunciando el "furor bélico" de la postura del PSOE -hasta este miércoles prudente y a la espera de la respuesta del resto de aliados-. Los de Ione Belarra también esperaban este miércoles un gesto favorable de Díaz, cuando solo quedan cuatro meses para las autonómicas y municipales del 28-M.

Pero la vicepresidenta segunda, que presentaba por la tarde en Madrid un acto de Sumar -el proceso de escucha que encabeza- centrado en políticas LGTBI+, evitó esta vez posicionarse por uno de los dos bandos. Primero no rechazó expresamente el envío de carros de combate, y después señaló "la preocupante escalada de tensión que esto supone". "Ya he respondido a esta pregunta", repitió cuando le volvieron a formular la cuestión.

La de Podemos no es la única oposición con la que cuenta el PSOE en este asunto. Esquerra y EH Bildu, socios fundamentales del Gobierno en esta legislatura, solicitaron la comparecencia del presidente en el Congreso para pedir autorización y que el envío de tanques se someta a votación. "Sería conveniente y muy democrático. En ese caso, EH Bildu votaría que no al envío de armamento para primar la vía diplomática", afirmó la portavoz de la formación abertzale, Mertxe Aizpurua. Por su parte, su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, destacó que "es de primero de democracia, una decisión tan trascendental debería pasar por el Congreso". Su partido, avanzó, también votaría no.

Las dos voces surgen, además, cuando los socios de Sánchez redoblan sus exigencias al Gobierno con un ojo puesto en el nuevo ciclo electoral. El martes, Esquerra se abstuvo en el Congreso durante la votación del tercer paquete de medidas para paliar la crisis derivada del conflicto. Una forma de marcar perfil en un escenario en el que quedan por aprobar leyes clave de la legislatura y en las que su posición será fundamental si Moncloa pretende sacarlas adelante: la ley de vivienda, la derogación de la ley mordaza o la reforma de las pensiones, entre otras.

La postura del PNV es más favorable al envío de tanques. Su portavoz en la Cámara baja, Aitor Esteban, considera que el movimiento tiene "todo el sentido" porque "no hay que quedarse a medias". El PP, que el martes exigió a Sánchez "no titubear" en su apoyo a Kiev, criticó este miércoles a Moncloa por no informar de la cuestión a su líder, Alberto Núñez Feijóo, y pidió la comparecencia de Robles en el Congreso.

El envío de armas no requiere autorización parlamentaria

El Gobierno no está obligado a solicitar la autorización al Congreso para el envío de carros de combate a Ucrania si no lo considera necesario. El artículo 4 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional especifica que solo corresponde a la Cámara baja autorizar, siempre "con carácter previo", la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional. Es decir, el envío de tropas o efectivos del Ejército sobre el frente de batalla, aunque su función fuera la de adiestramiento. Las atribuciones del Ejecutivo en este sentido se ven reforzadas por el artículo cinco de la misma norma, que le atribuye "dirigir la administración militar y acordar la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional".