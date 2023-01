La mejor alumna de la promoción de la Complutense carga contra Ayuso en su discurso

Elisa María Lozano Triviño tiene el expediente más alto de la promoción de 2022 de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid. Este martes ha subido al escenario a recoger su premio, aunque ella misma ha declarado que no lo quiere "para absolutamente nada", ya que esta misma institución ha galardonado también a la presidenta de esta Comunidad Autónoma, Isabel Díaz Ayuso.

"No sé quién ha decidido que soy la mejor de la promoción, supongo que es la misma persona que le va a dar hoy el premio a la señora Ayuso”, ha afirmado Lozano, que ha agradecido la presencia en la sala de sus profesores, "que no querían estar aquí" y a de sus compañeros, asegurando que el conocimiento "es tener criterio" y no ningún título.

La estudiante galardonada se ha preguntado de qué le sirve tener un 9,28 y ser la mejor nota de su promoción, cuando recibe el premio junto a Díaz Ayuso. "Hoy es un día muy triste porque cuando oigo Ayuso, oigo aplausos", ha añadido esta alumna. "¿Sabéis a quién quiero aplaudir? A mis profesores de verdad y a la Complutense de verdad, yo estoy orgullosa de ser Complutense y hoy es un día de luto porque nos han tirado por tierra".

"Ayuso pepera, los ilustres están ahí fuera", ha espetado en el atril Lozano, en alusión a que los "ilustres de verdad" eran sus compañeros que estaban manifestándose en las puertas de la facultad y sus profesores.

Esta estudiante también ha cargado contra el rector de la Complutense por la distinción a Díaz Ayuso, que generó unas tensiones que provocaron la dimisión del vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio, han dicho a Efe fuentes académicas.

Tensión en el acto de entrega del reconocimiento

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha sido recibida este martes entre gritos y aplausos a su llegada a la Universidad Complutense de Madrid, donde recoge el premio como "alumna ilustre" de la facultad de Ciencias de la Información en la que se formó, que se ha blindado ante las protestas de los estudiantes que rechazaban su reconocimiento.

Colectivos de estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad se mostraron en contra con firmas, comunicados y quejas en redes sociales del reconocimiento a Díaz Ayuso, que ha provocado tensiones en la universidad entre partidarios y detractores.

Una protesta de un centenar de alumnos ha expresado su rechazo al premio con pancartas y carteles en contra la de presidenta, además de pedir la dimisión del rector de la Complutense, Joaquín Goyache.

'Ayuso, cucaracha, la uni no es de fachas’, ‘Menos policía y más educación’ o ‘Ayuso, dimite, la uni no te admite’, han sido algunos de los lemas que han coreado los manifestantes.

Aunque la llegada de la presidenta regional ha pasado inadvertida para los alumnos que se encontraban en los exteriores de Ciudad Universitaria, Díaz Ayuso se ha encontrado con detractores y partidarios en el interior de la facultad.

Entre gritos de "Ayuso asesina" y "Mayoría absoluta", la dirigente del PP ha entrado en el salón de actos donde ha tenido lugar la entrega de premios, que también han recibido los periodistas Ángel Expósito y Almudena Ariza, el actor Antonio de la Torre y el escritor Arturo Pérez Reverte.

A su entrada en el salón de actos de la facultad de Ciencias de la Información, donde ha tenido lugar el acto de entrega de los premios, los presentes han recibido a Díaz Ayuso con aplausos, frente a las protestas en la calle de un centenar de estudiantes.

El actor Antonio de la Torre también ha aprovechado su discurso para afirmar que "la libertad" es tener recursos "para pensar por uno mismo", y él ha sido capaz de lograrlo gracias a la educación pública, una afirmación que ha provocado los aplausos de los asistentes.

El intérprete, que ha ironizado con el hecho de ser reconocido como alumno ilustre porque él no era capaz de aprobar la carrera, ha subrayado que quienes hacen "patria" son los trabajadores públicos y los profesionales de la sanidad, que son los que permiten lograr el Estado de bienestar.

En su discurso tras recoger el reconocimiento, Ayuso ha hecho mención de que "nunca decidí ser la persona elegida", aunque es un "orgullo" para ella este premio en la que "será toda mi vida mi casa".

Ayuso, que ha recordado su paso durante siete años por la Complutense estudiando Periodismo, se ha referido a las protestas por su premio, que fue decidido en 2019, que querían "impedir que recibiera este reconocimiento y participar libremente en este acto".

Y ha lamentado que haya tenido que "leer amenazas" y que "un helicóptero" esté sobrevolando la facultad ante las protestas que se estaban organizando por grupos de alumnos, profesores y personas "ajenas" a la universidad.

"El desafío" le hizo sentirse "más concernida" para asistir, al tiempo que ha remarcado que la universidad pública "es de todos"