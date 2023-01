Gallardo asegura que no habla con Mañueco desde el jueves

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), no habla con el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, desde el jueves, cuando anunció el protocolo antiaborto, que insiste se va a aplicar con normalidad, a pesar de la declaración este lunes del máximo responsable de la Junta.

En una entrevista en 7NN, García-Gallardo se ha referido de este modo a la polémica generada desde el jueves, cuando presentó las medidas de prevención de abortos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León y ya imaginaba que "iba a suceder esto".

García-Gallardo ha reconocido que no ha hablado con Mañueco desde el jueves, mientras que sí ha contactado con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (PP), y ha insistido en que, pese a las palabras del presidente negando que el protocolo vaya a ser obligatorio para los médicos, "se va a aplicar con normalidad".

Ha asegurado que este ha sido uno de sus "mejores días en política" por defender algo que "hace décadas sin que hubiera un político que lo defendiera": "Apretamos la mandíbula, seguimos adelante y ni un paso atrás".

Preguntado por la fricción con su socio de gobierno, el vicepresidente ha reconocido que "es evidente" que se trata de un gobierno de coalición formado por dos partidos que han "comunicado de manera distinta" unas medidas que, sin embargo, ha calificado de "idénticas", por lo que cree que se ha generado un "falso debate".

"¿Si no es obligatorio para qué sirven las órdenes de los consejeros?", ha insistido García-Gallardo, convencido de que en caso de no haber entrado Vox en el Gobierno autonómico no se hubieran tomado estas medidas: "Eso lo sabe todo el mundo", ha zanjado.

En este sentido, el vicepresidente y máximo dirigente de Vox en Castilla y León ha indicado que "cualquier ciudadano sabe la trayectoria del PP en materia de defensa de la vida", en referencia a que cree que los populares han cedido ante el derecho de las mujeres al aborto.

García-Gallardo ha vinculado estas medidas con la "caída en picado" de la natalidad en Castilla y León, que presenta unos "datos demográficos desoladores", con una "población envejecida" y con pocos nacimientos.