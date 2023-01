Cuándo son las próximas elecciones en España

El año 2023 es electoral, y las fechas señaladas llegarán en primavera para el electorado aragonés. Las autonómicas y municipales vienen primero, y las generales después, aunque para la segunda gran cita ante las urnas aún no existe una fecha definida.

Lo que sí es habitual en las convocatorias de elecciones es que caigan en domingo, y así será el próximo 28 de mayo para elegir a los representantes del pueblo en las Cortes de Aragón y los respectivos ayuntamientos de los 731 municipios aragoneses. El pulso en la DGA está servido entre Javier Lambán (PSOE), actual presidente aragonés, y Jorge Azcón (PP), alcalde de Zaragoza en los últimos cuatro años. Los partidos mayoritarios, en buena lógica, seguirán recibiendo el apoyo de la mayor parte del electorado, aunque es altamente improbable (por no decir imposible) que alguno de los dos consiga gobernar en solitario. En la actual legislatura, por ejemplo, ha visto un cuatripartito al frente del gobierno autonómico, con la mayoría socialista y los apoyos de Podemos, Chunta y PAR.

Habrá alcaldesa en Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza acaba de definir un pulso entre dos mujeres, por primera vez en la historia de la democracia. A la ya conocida candidatura de la socialista Lola Ranera se ha unido hace apenas unos días la de Natalia Chueca (PP), quien ha recibido el apoyo directo de Azcón para dar continuidad al proyecto popular al frente del Consistorio de Zaragoza.

Chueca, actual concejal, también tiene complicado liderar una candidatura aspirante a la mayoría absoluta, que marcan los 16 concejales del total de 31. Por ello busca liderar un proyecto ganador que continúe apoyándose en otras fuerzas del centro y la derecha en los plenos, con la incógnita de cómo se moverán los apoyos a Ciudadanos y Vox (con la incógnita del PAR) entre el electorado conservador. Ranera, por su parte, busca la recuperación de escaños para el PSOE y aspira a una suma de intereses en la izquierda si las matemáticas le dan opciones de triunfo. En ambos casos, la reducción de las cifras de abstención puede ser crucial para inclinar la balanza.

Las próximas elecciones en otros puntos de España

Además de en Aragón, el próximo 28 de mayo se celebrarán elecciones autonómicas y municipales en Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad de Madrid. A Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Castilla y León no les toca este año; Galicia y País Vasco celebraron elecciones autonómicas en julio de 2020, y esperarán por tanto a 2024. En Cataluña toca en 2025, si no hay adelantos, y no llegarán hasta 2026 para andaluces y castellanoleoneses.

Votos de residentes extranjeros para las elecciones de 2023: los plazos y requisitos

En las elecciones municipales de 2023 podrán votar nacionales de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago residentes en España. El plazo para inscribirse en el censo electoral concluye este domingo 15 de enero.

Las condiciones establecidas en todos, con excepción de Reino Unido y Noruega, son: