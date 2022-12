A qué hora es el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE y hasta cuándo se puede comprar

Aquellos que no conocieron la suerte en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebró el pasado 22 de diciembre, tienen todavía una oportunidad para hacerse con un buen premio que les cambie la vida o, al menos, le dé una pequeña alegría a su cuenta bancaria, antes de que llegue el Sorteo Extraordinario de 'El Niño’.

A qué hora se celebra el sorteo del especial de Navidad de la ONCE

El sorteo se celebra este domingo 1 de enero de 2023, a las 11.00 y seguro que hay quienes aún no se han hecho con un cupón. Pero esto no supone ningún problema, ya que todavía tienen tiempo para comprarlo.

Hasta cuándo se puede comprar el Cupón Extra de Navidad de la ONCE

Un año más, la ONCE organiza el que es uno de los sorteos más especiales y que espera repartir ilusión en la época navideña. En apenas dos días, los que hayan adquirido este producto extraordinario por Internet, podrán optar a alguno de los miles de premios que se ofrecen.

Hasta el 31 de diciembre de 2022 a las 21:00 horas, se puede comprar el Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2023, cuyo precio es de 10 euros. El premio principal repartirá 75 premios de 400.000 euros a todas las series de un mismo número de 5 cifras, un primer premio adicional repartirá 75 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de 5 cifras y un segundo premio adicional repartirá 75 premios de 20.000 euros a todas las series de un número de 5 cifras.

Pero esto no es todo. También se repartirán 11.250 premios de 100 euros a todas las series de un número de 5 cifras de los terceros premios adicionales. Y se puede optar a miles de premios entre aproximaciones, terminaciones y reintegros en este sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE.

Dónde se puede comprar el Cupón Extra de Navidad 2023 de la ONCE

Tendrán que darse prisa los que todavía no hayan comprado el cupón de Navidad de la ONCE. El tiempo corre para estas personas, pero cuentan con una ventaja y es que no necesitan salir de casa para adquirir este producto extraordinario: pueden hacerlo a través de JuegosONCE, el único sitio Web oficial de venta de los productos de lotería de la ONCE. Tan solo es necesario acceder con el DNI y contraseña si ya tienen una cuenta o, en caso contrario, registrarse de forma gratuita.

Una vez que se haya celebrado el sorteo, los resultados se podrán consultar en heraldo.es y en la página web JuegosONCE y comprobar si se puede empezar el nuevo año con una de esas buenas noticias que se tarda tiempo en olvidar.