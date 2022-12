Le gusta a Pedro Sánchez despedir el año por todo lo alto y no iba a ser menos este 2022 preelectoral, donde nos sobran los motivos para querer cambiar de calendario. Tal calibre alcanza la crisis institucional a la que el Gobierno y la oposición nos han arrastrado, que el rey Felipe VI se vio obligado en Nochebuena a dar un tirón de orejas a una clase política desnortada mientras el papa Francisco intentaba despertar a un mundo «enfermo de indiferencia».

Tan confundidos están los máximos exponentes del bipartidismo que cuando les echan un rapapolvo piensan que les dan la razón. Eso asusta, porque no hay más ciego que quien no quiere ver. Mirar para otro lado no hace que desaparezcan los problemas, y de sobresaltos vamos sobrados;de los inesperados, léase pandemias, filomenas y guerras, y de los que sus erráticas decisiones políticas nos están generando.

No aguó la pascua, pero casi, Aragonès a Sánchez, al recordarle que la sedición y la reforma de la malversación no bastan, pues el objetivo aún es la autodeterminación. Se sofocó el incendio catalán con el reparto de 10.000 millones anticrisis de nuestros impuestos. Como ocurrió con la rebaja del IVA del gas, Sánchez admitió que podía bajar el de los alimentos y lo hizo. Y amargó la dulce Navidad a presidentes autonómicos y alcaldes al vincular la bonificación del 30% del bus a que aporten otro un 20%. Desde entonces vagan por los despachos recalculando presupuestos. No conviene entrar en 2023 privando a los electores de descuentos. Mejor hacerlo sobre ruedas, por si acaso.