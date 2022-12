Díaz y el IVA de los alimentos: "No es una medida que creamos que pueda ayudar"

Una de las grandes preocupaciones de los hogares en los últimos meses ha sido observar cómo el incremento de los precios energéticos se ha traslado al de los alimentos, con bruscas subidas que superan ya el 15% y que duplican con creces las de la inflación general, con alimentos disparados en el último año como el azúcar (+50,2%), el aceite (+31,5%), la leche (+31%)o los huevos (+27%).

El Ejecutivo ha decidido atacar esta situación con una rebaja del IVA que ha sido más descafeinada de lo esperado por los consumidores. En concreto, según anunció este martes Pedro Sánchez, de enero a junio se eliminará este impuesto de los alimentos de primera necesidad gravados al 4%. Entre ellos, el pan, harinas, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales. Y se reduce del 10% al 5% el del aceite y la pasta. Otros productos gravados al 10% como el pescado o la carne no entran en el plan.

Sin embargo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha considerado este miércoles que esta bajada del IVA "no es la medida que cree que pueda ayudar".

En rueda de prensa para hacer balance del primer año de vigencia de la reforma laboral, Díaz ha valorado la "magnitud extraordinaria" del paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros, aunque se ha mostrado firme en su opinión expresada días atrás sobre la rebaja del IVA. "Es verdad que para nosotros no es la medida que creemos que pueda ayudar, pero es verdad que esto es una negociación y el PSOE tampoco quería congelar los alquileres", ha señalado.

En cualquier caso, Díaz ya había rechazado hace días una rebaja generalizada del IVA de los alimentos, argumentando que solo serviría para "ensanchar" los beneficios de las grandes distribuidoras y no ayudaría a las familias con la cesta de la compra. De hecho, aseguró que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenía una propuesta para hacer frente al encarecimiento de los productos básicos, que pasaba, "como todo lo que propone", por bajar los impuestos. "Quiero ser clara -dijo la vicepresidenta segunda-, en España gran parte de los alimentos básicos ya tienen un IVA hiperreducido y bajarlo solo beneficia a una parte: las grandes distribuidoras, que no harán más que ensanchar sus márgenes empresariales. No es casual que sea una medida que solo pidan ellas y el PP", zanjó.

Ahora bien, la vicepresidenta segunda ha defendido que la medida tributaria para determinados alimentos que incorpora el Gobierno "no es la que quiere el Partido Popular y las grandes distribuidoras". "Lo que querían era una bajada absolutamente generalizada del IVA en los alimentos y esto no se produce de ninguna de las maneras", ha subrayado.

Además, la vicepresidenta segunda ha puesto en valor que esta medida va ligada al control de los márgenes empresariales y a la prohibición de ensanchar márgenes por parte de las grandes distribuidoras y será la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia la que jugará un papel fundamental en este sentido, vigilando si se traslada la rebaja del IVA a los precios de los alimentos.