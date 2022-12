Siempre ha vivido en la misma casa, con su madre, que ahora tiene 85 años, y su padre, 84. Como hijo único, José Gómez dedica sus horas a acompañarles. Los últimos años dieron un vuelco a su vida desde varios frentes. A él le diagnosticaron cáncer de colon, estuvo en quimioterapia y le practicaron una cirugía. "Perdí 40 kilos", sostiene y las fotos suyas colgadas en la pared confirman el cambio físico. "Me operaron de cáncer hace un año, estuve diez días ingresado. El 'tac' con contraste me calienta mucho la tripa". Por otra parte, sus progenitores han estado hospitalizados.

El primer golpe, sin embargo, lo recibió cuando su novia también tuvo cáncer y murió, cuenta Gómez. "La novia se me ha muerto hace dos años. Se llamaba Mercedes. Nos hemos tirado ocho años de novios". La conoció en "la cadena de producción" del centro ocupacional, donde también hacía vida social. Desde entonces, su destierro del exterior es mayor. "No quiero volver a tener relación con otra chica. Ya he tenido bastante. He sufrido mucho".

Es aficionado al fútbol y fan del Deportivo de La Coruña, lo que le distingue de la gente que conoce en su barrio, que son de equipos de la capital. "Yo sí tengo amigos, pero tengo que estar con mis padres y no los veo. Antes iba al chino a beber Trina de naranja y hablábamos. Pero ya no tengo ganas".

La enfermedad de sus padres le lleva a rechazar las ofertas de trabajo. "Ahora mismo no puedo trabajar. Por mis padres. Mis padres lo primero", insiste José Gómez. En este compás de espera, se prepara para la fatalidad. "El día en que fallezcan mis padres yo solo no me quiero quedar. No me gusta la soledad, no". Dice que cuando ocurra un «primo» se mudará con él. "Yo quiero que me cuide mi familia cuando sea mayor. Estará mi primo, que es más joven que yo. O su novia o su hijo".

Pablo Muñagorri, 53 años, tiene modificada su capacidad de obrar J. R. Ladra

Cuando hablaba con su hermana por teléfono, durante el confinamiento, Pablo Muñagorri le decía que ella tenía suerte de pasar el tiempo leyendo. Él no podía. "Antes yo vivía solo. Vivir solo tiene sus ventajas pero en la pandemia lo pasé muy mal. Necesitaba tener a alguien que me dijera 'buenos días'", recuerda Muñagorri, que estuvo en ese piso cuatro años y ahora reside en uno tutelado con otros once compañeros. "Siempre he sido una persona bromista, pero notaba que me cambiaba el carácter y me volvía más agresivo. No quería hablar con los compañeros. Estaba metido en mi mundo. Al vivir solo coges tus manías. Salía a la calle y si me miraban, no llegaba a pelearme, pero me apartaba". Hace poco murió su madre, recuerda. "Estaba sin ganas de vivir, ni de nada".

Le entró la desgana. "Muchas veces me he quedado en la cama y no me he levantado, llorando", confiesa. Descuidó la casa. "Hubo un tiempo en que dije: para qué. Ya no me apetecía limpiar. No me encontraba con fuerza, entré en depresión". La gente, dice, le "incomodaba". "Estaba como cabreado con la sociedad, como rebelde. Si iba a un bar me tomaba algo y me iba corriendo si entraba mucha gente".

La soledad le asustaba. "El hecho de encontrarme solo me daba miedo", confiesa. "Llegar a tu casa y verte solo, ver una película y no tener con quién comentarla, o ver un partido de fútbol". Ahora vive en unas "casas de maestros" con jardín y patio. "Me ha costado un tiempo volver a vivir con gente pero me ha cambiado la vida. Me ha cambiado el carácter, estoy más sociable".