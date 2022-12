El Rey llama a la unión y a la protección de las instituciones ante los "riesgos" para la democracia: "Un país dividido no avanza"

La expectación de este año ante el discurso navideño del rey Felipe VI venía precedida por el choque desatado entre los poderes del Estado. El bloqueo de la renovación del Poder Judicial y los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez con los secesionistas catalanes y vascos, que han desembocado en una inedita suspensión por el Tribunal Constitucional de una votación en las Cortes Generales. Felipe VI, sin hacer una referencia concreta sobre el este asunto, sí ha querido subrayar en su comparecencia los peligros del enfrentamiento.

"Las democracias en el mundo están expuestas a muchos riesgos que no son nuevos; pero cuando hoy en día los sufren, adquieren una particular intensidad. Y España no es una excepción", ha subrayado el monarca, deteniéndose en tres claves fundamentales: la división, el deterioro de la convivencia y la erosión de las instituciones.

"Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias; la unión, todo lo contrario, las fortalece", ha expresado don Felipe. "En España lo sabemos por experiencia propia", ha subrayado.

Como en ocasiones anteriores, ha apelado al diálogo y al entendimiento que dio fruto a la Constitución, que ha dicho "representa la unión lograda entre los españoles, como apuesta de futuro, de diversidad y de concordia, para una joven democracia". Por lo que ha apelado a buscar la unión, que nos asegura "estabilidad, cohesión y progreso". Y que garantiza una convivencia que "es nuestro mayor patrimonio".

El Rey ha llamado al "reconocimiento en plenitud de nuestras libertades, junto al respeto y la consideración a las personas, a sus convicciones, y a su dignidad". Y ha dicho que las decisiones deben guiarse por la razón; "que demanda anteponer la voluntad de integrar frente al deseo de excluir".

Para ello ve necesario fortalecer nuestras Instituciones. "Unas Instituciones sólidas que protejan a los ciudadanos, atiendan a sus preocupaciones, garanticen sus derechos, y apoyen a las familias y a los jóvenes en la superación de muchos de sus problemas cotidianos. Instituciones que respondan al interés general y ejerciten sus funciones con colaboración leal, con respeto a la Constitución y a las leyes, y sean un ejemplo de integridad y rectitud".

Sin hacer referencia al duro enfrentamiento político de las últimas semanas, don Felipe ha apremiado a realizar "un ejercicio de responsabilidad" por parte de todos y reflexionar de manera constructiva sobre las consecuencias que ignorar esos riesgos puede tener.

"No podemos dar por hecho todo lo que hemos construido. Han pasado ya casi 45 años desde la aprobación de la Constitución y claro que han cambiado, y seguirán cambiando, muchas cosas. Pero el espíritu que la vio nacer, sus principios y sus fundamentos, que son obra de todos, no pueden debilitarse ni deben caer en el olvido", ha subrayado.

Un 2022 "complicado y difícil"

El Rey ha comenzado su mensaje reconociendo que este año ha sido "complicado y difícil". Y ha recordado que cuando creíamos haber superado lo peor de la pandemia, llegó la invasión de Rusia a Ucrania en el mes de febrero, que ha tenido una trascendencia global. "Hemos sido testigos de 10 meses de una guerra que ya ha causado un nivel de destrucción y ruina difíciles de imaginar en nuestra realidad cotidiana. Hemos vivido el sufrimiento del pueblo ucraniano y seguimos sintiendo, con una profunda tristeza, la pérdida de miles de vidas humanas", ha señaldo, y ha querido mandar un mensaje de ánimo y afecto a los ucranianos refugiados.

"Nuestra seguridad también se ha visto afectada. España, además de reforzar con nuestros aliados la capacidad de defensa colectiva, se ha unido a la inmensa mayoría de la comunidad internacional para apoyar a Ucrania". Y en este sentido ha querido ensalzar la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid este año y que sirvió para reforzar la unidad de todos los miembros de la Alianza, y también de la Unión Europea.

Efectos sobre la economía

Don Felipe ha lamentado que la guerra, junto a los efectos también de la pandemia, está teniendo "un profundo impacto sobre la economía"; ha provocado una crisis energética con consecuencias graves en la industria, el comercio, el transporte y particularmente en las economías familiares.

El Rey ha hablado de la subida de los precios, especialmente de los alimentos, que provoca inseguridad en los hogares. "Tener que hacer frente a gestos cotidianos, como encender la calefacción o la luz o llenar el depósito de gasolina, acaba siendo una fuente de preocupación e implica –en muchos casos– importantes sacrificios personales y familiares", se ha lamentado, y ha pedido apoyo de los poderes públicos para las familias que no pueden afrontar esta situación de una manera prolongada.

"Somos Europa, pero también necesitamos a Europa, que es nuestro gran marco de referencia político, económico y social"

Defensa de Europa

Ha querido reiterar su pleno compromiso con la Unión Europea. "Europa representó y representa para España también la libertad. Contribuyó a consolidar nuestra democracia, a potenciar nuestro crecimiento económico y nuestro desarrollo social. Hoy, compartimos muchos de sus problemas y contribuimos a sus decisiones con nuestra propia personalidad y nuestros intereses", ha señalado, llamando a trabajar unidos en los desafíos comunes a los que nos enfrentamos.

"Somos Europa, pero también necesitamos a Europa, que es nuestro gran marco de referencia político, económico y social y que, por ello, nos ofrece certeza y seguridad. Estoy seguro de que el compromiso de España quedará reforzado con la Presidencia rotatoria de la Unión que asumirá el año que viene", ha subrayado.

Llamada al optimismo

Pese a los tiempos de incertidumbre en los que viviemos, el Rey ha destacado que si el éxito de una nación depende del carácter de sus ciudadanos, y de la personalidad y el espíritu que mueve a su sociedad, "debemos tener razones para mirar al futuro con esperanza".

"Somos una de las grandes naciones del mundo", ha remarcado, "y los españoles tenemos que seguir decidiendo todos juntos nuestro destino, nuestro futuro. Cuidando nuestra democracia; protegiendo la convivencia; fortaleciendo nuestras instituciones", ha reiterado.