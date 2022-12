Cuándo se puede cobrar la Lotería de Navidad 2022

No tengo el Gordo, ni siquiera un quinto premio, pero no me voy de vacío en el Sorteo; dos pedreas y otras dos terminaciones afortunadas. En total, 240 euros. Y ahora, ¿qué? ¿Cuándo puedo ir a cobrar mi dinero? Lo primero de todo suena a perogrullada, pero hay que tener el décimo premiado en tu poder; en caso de ser una participación emitida por un colectivo privado, suele ser ese colectivo el que marca las pautas para el cobro.

Con los décimos, el proceso no tarda mucho. Obviamente, debe acabar el sorteo por completo, y se procede a una serie de verificaciones antes de dar comienzo a los procesos informáticos que facilitarán los cobros directamente en los puntos de venta, siempre y cuando no superen los 2.000 euros o no medie alguna contingencia que lo impida, caso de puntos de compra por máquina que no tengan asociado físicamente un establecimiento. En la tarde de este mismo jueves 22 de diciembre ya se empiezan a pagar los premios.

Hay 10.600 puntos de venta de la red comercial de Loterías; el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum, ya que los puntos de venta de Loterías fueron los primeros comercios físicos en España en incorporar dicho sistema como método de pago de sus apuestas y cobro de sus premios menores.

Si los premios acumulan un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrará en las entidades financieras autorizadas, cuya lista se encuentra disponible en los puntos de venta de Loterías y en la página web oficial (loteriasyapuestas.es).

Si el décimo se ha comprado en la propia web oficial, los premios mayores se abonan mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria comunicada por el jugador en su cuenta de Juego, una vez comunique el número de cuenta tras el sorteo. Los premios menores serán abonados directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda de los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.

Los premios de la Lotería de Navidad caducan

Aquí la cuenta es muy fácil. Se pueden cobrar hasta el 22 de marzo del año próximo, ya que caducan a los tres meses, contando desde el el día siguiente al de la celebración del sorteo. Si el décimo o resguardo está deteriorado, hay que ir a un punto de venta de Loterías, cumplimentar el formulario ‘Solicitud de Pago de Premios’, firmarlo y aportar el décimo o resguardo deteriorado, que será remitido a Loterías para su autenticación.

Si el décimo se comparte, hay que identificar a todos los participantes a la hora de cobrar los premios iguales o superiores a 2.000 euros. Por último, si el décimo ha sido sustraído es recomendable presentar denuncia ante las autoridades competentes, a fin de poder hacer una reclamación fundamentada en el caso de que el décimo resultara premiado.