¿Se puede cobrar el premio de la Lotería de Navidad si el décimo está muy doblado o roto?

Se ha quemado un poco, o bastante, con una cerilla mal apagada. Lo has mojado con el café y está pocho. El perro, que es pequeño y cuyo padre ya se comía a veces tus deberes en el colegio, ha destrozado el décimo de Lotería de Navidad que guardabas con poco cuidado en un túper de plástico sin cierre, a altura de salto perruno. El caso no está perdido del todo, pero sí le falta un trozo y no está muy reconocible. Y todo a apenas unas horas del sorteo. ¿Qué se puede hacer?

El problema es gordo, como el primer premio de este sorteo extraordinario que se celebra el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. Sin embargo, hay solución, aunque no exista una garantía definitiva de que las gestiones que deben hacerse para salvar el décimo dañado o hacer que mantenga su validez sean exitosas. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el paso necesario que debe hacerse es acudir a una administración de lotería para rellenar el formulario previsto para estos casos, y entregarlo luego a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas por la vía indicada, normalmente un correo certificado.

Qué hacer si el décimo de la Lotería de Navidad está irreconocible

Será este organismo el que determinará si se puede cobrar el premio conseguido. Si el décimo está muy irreconocible, la decisión va más allá, porque será la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (famosísima entre las nuevas generaciones por la serie ‘La casa de papel’) la que se pronuncie en este caso. Un consejo: no hay que intentar recomponerlo. Obviamente, si está hecho añicos, no hay mucho que hacer (tampoco es totalmente imposible), pero si existen posibilidades de que se reconozca el número y su autenticidad, deben seguirse los cauces descritos. En el peor de los casos, la OCU recuerda que los tribunales atienden a otras pruebas para dictar el abono del premio; el hecho de que nadie lo reclame, el análisis de los fragmentos o el testimonio del vendedor.

