Montero avisa al TC que si admite el recurso del PP se producirá una "crisis de difícil solución"

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha avisado este lunes al Tribunal Constitucional (TC) que si admite el recurso de amparo del Partido Popular que pide suspender la tramitación parlamentaria de dos enmiendas por las que se reforma el sistema de elección y llegada al propio TC de los dos candidatos que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se producirá una crisis de "difícil solución".

"Nunca se había producido un intento de atropello tan importante para nuestra democracia en la sede de la soberanía popular, en el Congreso de los Diputados y, como decía, provocaría una crisis que tendría difícil solución y, sobre todo, para el futuro marcaría un precedente muy grave", ha asegurado la ministra.

Montero prefiere no especular con la posibilidad de que el TC admita las cautelares y confía en que los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) no se vean sujetos a presiones en su decisión de este lunes sobre el recurso del Partido Popular y que también entiendan que deben velar por la reputación del propio órgano.

Así se ha expresado en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, en la que ha admitido que el Gobierno mira esta cuestión con preocupación al tratarse de una crisis que "no tiene precedentes", a la par que ha cargado contra los 'populares' por su afán de "intentar controlar a través de estos órganos lo que no puede ganar en términos de democracia".

"Espero que se imponga el sentido común porque sería un desgaste tremendo para todas las instituciones y le pediría al Partido Popular que deje ya que estar permanentemente tensionando y permanentemente, en vez de arrimando el hombro en un momento como el actual, intentando crear mayores problemas, mayores conflictos", ha trasladado la ministra.

Preguntada acerca de si podría producirse la paradoja de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) active el proceso ordinario que estaba previsto antes de la reforma que impulsa ahora el Ejecutivo, Montero ha apuntado que hay algunos que plantean que esta podría ser una vía y que "se pondría en marcha el procedimiento al que se han negado a desarrollar a lo largo de todo el momento". No obstante, la ministra de Hacienda espera que todo transcurra por "absoluta" normalidad.

Sobre la urgencia con la que el Ejecutivo ha tramitado la reforma, la dirigente socialista ha admitido que es "opinable" que haya determinadas normas que tengan más o menos recorrido en el debate parlamentario, pero que estas cuestiones nada tienen que ver con la trascendencia que tendría el hecho de que por primera vez "el TC no permitiera que el Congreso y el Senado desarrollaran el trabajo que les confiere la Constitución".

Montero ha insistido que el PP no procede a la reforma porque entiende que hay unas mayorías que le favorecen: "Es obvio que se quiere controlar la acción política a través de estos órganos y, por tanto, esa mayoría que ellos entienden que ahora les favorece y están presionando a un punto que no tiene, pues ningún tipo de justificación y de explicación".

En este sentido, ha recalcado que el PP "no puede no cumplir la ley por que entienda que la actual le favorece". "No hay ningún tipo de justificación", ha enfatizado la titular de Hacienda.

Por último, acerca de si han explicado esta reforma a Bruselas, la ministra ha explicado que el Gobierno tiene la soberanía a la hora de impulsar el proyecto legislativo y, por tanto, no han trasladado esta cuestión. "Lo que estamos haciendo es sacar del secuestro a estas instituciones que el Partido Popular tenía sujetada la renovación por un simple interés partidista", ha zanjado.