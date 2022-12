Feijóo reta a Lambán a desmarcarse de Sánchez con hechos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el Gobierno y ERC preparan el camino para la celebración de un referéndum como, a su entender, evidencian las palabras de la ministra Ione Belarra asegurando que le parece "legítimo" celebrar una consulta en Cataluña. Además, ha retado a los socialistas Emiliano García Page y Javier Lambán a desmarcarse con hechos de Pedro Sánchez tras sus críticas a los pasos que está dando el jefe del Ejecutivo con los independentistas.

"Conozco lo que piensan los presidentes socialistas. Lo que me sorprende es que lo que dicen no se corresponde con lo que hacen", ha afirmado Feijóo, que considera que la única posibilidad para que un político tenga credibilidad es que lo dice y lo que hace sea "concordante".

Por eso, Feijóo ha pedido a Page y Lambán que "hagan lo que dicen" porque si no se estará ante un "fraude político" que no se merecen "ni los aragoneses ni los castellanomanchegos". De hecho, ha instado a los diputados socialistas de esas autonomías a rechazar en el Congreso las modificaciones del Código Penal que se votan este jueves y ha asegurado que si no es así estarán ante "una doble decepción".

"Despenalizar el referéndum"

En declaraciones a los medios tras participar en el III Congreso Internacional de Mujeres Rurales de Afammer en Madrid, Feijóo considera que se prepara un referéndum y ha restado credibilidad a las afirmaciones de ministros socialistas asegurando que no tendrá lugar porque "lamentablemente todo aquello que el Ejecutivo ha dicho que no iba a ocurrir ha ocurrido".

Así, el jefe de la oposición ha indicado que "despenalizar el referéndum" en España, así como "la utilización de fondos públicos para poder celebrar el referéndum" deja la "vía expedita a que se pueda celebrar".

"Y además ya ERC, que está gobernando en Cataluña y es el socio del señor Sánchez, ha dicho que vale con el 50% de participación y que ese referéndum sería válido con el 55% del voto sí", ha señalado, para avisar que eso significa que "1,7 millones de españoles pueden decidir sobre el futuro de los 47 millones de españoles".

Pide de nuevo a Sánchez convocar elecciones

Feijóo considera que España vive un momento "insólito" que "ni el independentistas más ambicioso podía pensar que iba a llegar". Por eso, ha indicado que es "imprescindible" que Pedro Sánchez convoque elecciones ya, de forma que "toda esta deriva separatista e independentista se pueda someter a las urnas".

El líder del PP ha resaltado que Sánchez se presentó a las elecciones diciendo que "no iba a hacer nada de lo que está haciendo" y, por consiguiente, todo lo que está ocurriendo en España "no está validado por las urnas".

"Lamentablemente estamos ante las puertas de otro hecho más disparato en nuestro país, que es derogar la convocatoria de referéndum, derogar la utilización de fondos públicos para organizar el referéndum y que el socio del Gobierno nos diga que se va a convocar un referéndum. Tengo pocas dudas porque esta misma mañana miembros del Gobierno han dicho que les parecía bien que se pudieran celebrar referéndums en Cataluña", ha dicho, en alusión a la ministra Ione Belarra.

En concreto, la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha asegurado que la propuesta de ERC de llevar la petición de celebrar un referéndum a la Mesa de Diálogo con el Gobierno central es "perfectamente legítima".

La moción de censura de Vox

Al ser preguntado si ya ha decidido si el PP se abstendrá o votará a favor de la moción de censura que va a registrar Vox o dependerá del candidato que presenten, Feijóo ha afirmado que "la moción de censura que está convocada es el 28 de mayo", refiriéndose así a las elecciones autonómicas y municipales.

Feijóo ha indicado que la moción no es para que voten 350 diputados sino todos los españoles "con miles de urnas" en toda España. "Sobre hechos futuros e inciertos, que desconocemos si se van a producir y cuáles van a ser los candidatos, tenemos que ser un mínimo prudentes", ha manifestado, para reiterar que el proyecto del PP no pasa por "blanquear" al Gobierno cuando "no tiene respaldo social".