Adolfo Suárez Illana pide "concordia" a los diputados en su despedida del Congreso

El diputado del PP y secretario cuarto de la Mesa del Congreso de los Diputados, Adolfo Suárez Illana, se ha despedido este sábado de la Cámara con el mensaje de que “la concordia es posible” y ha agradecido la ovación que le trasladó el hemiciclo tras anunciar que dejaba su escaño.

El diputado popular, hijo de Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia española, así lo ha asegurado durante el segundo día de las jornadas de puertas abiertas que ha acogido el Congreso de los Diputados entre el 2 y el 3 de diciembre, donde han acudido 6.046 personas, según datos del personal de la Cámara baja.

Suárez Illana comunicó a la Cámara el pasado 29 de noviembre que dejaba su escaño por motivos personales y que volverá a retomar su carrera profesional vinculada al Derecho.

“Es un día tremendamente emotivo en el que recibimos al dueño de la casa y la verdad es que recibir al dueño de la casa y que el dueño de la casa te manifieste tanto cariño y tanto respeto es un honor”, ha comentado en referencia a las personas que han acudido a la Cámara entre ayer y hoy.

Después de pasar todo el día y recibir con un apretón de manos a las 3.613 personas que han acudido hoy al Congreso, Suárez Illana ha cerrado simbólicamente la puerta de los leones -la entrada principal del edificio-, que solo se abre cuando acuden miembros de la Casa Real, al inicio de cada legislatura, en el día de la Constitución y durante las jornadas de puertas abiertas.

Tras ello, un reducido grupo de ujieres y personal del edificio le ha dedicado una pequeña ovación, entre los que también se encontraba su compañero de filas y diputado popular, Alberto Casero.

Preguntado por el ambiente convulso que hay en la Cámara baja desde hace semanas, Suárez Illana ha dicho que, con la ovación que recibió por parte de los miembros del hemiciclo al anunciar su marcha, se consiguió “revivir la concordia”, en un momento que considera “importante no para mí, sino para el que lo da”, en tanto que “la grandeza siempre está de parte del generoso” y no “del que recibe”.

“Y ese no sería un mal mensaje” para los diputados que se quedan, ha insistido, “que la concordia es posible”.

“Yo he trabajado años aquí y he visto muchos acuerdos, mucho esfuerzo, y quizá no es noticia normalmente, pero aquí entre las paredes de esta casa se fraguan muchas complicidades, muchos acuerdos, y también es importante que la gente lo sepa y hacérselo llegar”, ha zanjado.