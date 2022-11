"España tiene que invertir en su gente antes de recurrir a la inmigración"

El socialdemócrata Nicolas Schmit (Luxemburgo, 1953), comisario de Empleo y Derechos Sociales, participó esta semana en Bilbao en una cumbre sobre seguridad en el trabajo en la que pudo debatir con la vicepresidenta Yolanda Díaz de la reforma laboral y la subida del salario mínimo (SMI). "España debe caminar a salarios más altos y mayor productividad, lo que implica más formación", asegura en esta entrevista. Para ello, considera que el país tiene que "invertir primero en su gente y después recurrir a una inmigración selectiva".

España está en pleno debate sobre cuánto debe subir el salario mínimo (SMI) y la UE ha aprobado una directiva para un nivel adecuado Europa. ¿Cómo influye la nueva regulación?No supondrá cambios significativos para España, que ya tiene tradición de actualizar el salario mínimo de forma regular con el objetivo de alcanzar los umbrales contemplados en la directiva. No son obligatorios, sino guías -llegar al 60% de la mediana salarial o al 50% del medio

El SMI ha subido en España un 52% desde 2016 y el Banco de España advierte de que un incremento tan fuerte puede destruir empleo.Yo mismo he debatido esta materia con el gobernador del Banco de España y con Yolanda Díaz. Por los estudios que hay hasta el momento, no parece que las subidas del salario mínimo tengan un impacto elevado en el empleo.Hay incluso premios Nobel que arrojan dudas sobre ese efecto negativo. Tiene que haber un límite en los aumentos, pero España debe cuestionar si el SMI permite una vida decente o genera trabajadores pobres. Su economía no puede apoyarse en bajos sueldos y baja productividad. El camino es el contrario.