A qué hora es el sorteo del 11 del 11 de la ONCE este viernes y dónde comprobar el resultado

El Sorteo 11del 11 de la ONCE se celebra este viernes 11 de noviembre de 2022. Se trata de uno de los últimos grandes sorteos del año en todo tipo de juegos de azar en España; no en vano hay un primer premio de 11 millones de euros al número de cinco cifras y la serie exacta. La alegría de ver ese número premiado se rebaja un poco si no coincide la serie, pero el premio correspondiente es de esos que le arreglan el año a cualquier asalariado o autónomo, sin olvidar a aquellas personas en situación de necesidad extrema que hayan decidido arriesgar seis euros en tentar a la suerte: 50.000 euros.

Horario del 11 del 11 de la ONCE y hasta cuándo se puede comprar un cupón

El sorteo es a las 21.25. Se pueden comprar los cupones para el sorteo en los puntos de venta físicos habituales, o adquirirlos directamente a los vendedores autorizados que los ofrecen en establecimientos de hostelería; en cuanto al sitio web oficial de Juegos ONCE, juegosonce.es, admite apuestas hasta las 21.00 de este viernes 11 de noviembre, aunque hay que tener en cuenta que para usar esta opción hay que estar registrado en la web. Aunque es un proceso bastante rápido, no conviene apurar hasta el último minuto.

En 2021, el primer premio de 11.000.000 euros se quedó en Otura (Granada); este sorteo extraordinario de la ONCE repartió más de 18 millones de euros en premios.

Heraldo.es dará a conocer el resultado a partir de las 21.30. El sorteo podrá seguirse en directo a través de la web de juegos ONCE.

Premios que se reparten en el 11 del 11 de la ONCE con el número principal:

1 premio de 11.000.000 euros a las cinco cifras y serie.

a las cinco cifras y serie. 119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras.

a las cinco cifras. 1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.

a las cuatro últimas cifras. 10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras.

a las tres últimas cifras. 108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras.

a las dos últimas cifras. 1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).

Premios del sorteo del 11 del 11 de la ONCE con números adicionales: