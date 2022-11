Renfe retirará el abono gratuito al 10% de infractores detectados

Desde hace unas semanas Renfe está analizando cómo acabar con los abusos que algunos usuarios están haciendo de los abonos gratuitos en los trenes de Media Distancia con reservas que luego no utilizan. Como los portadores de estos abonos pueden coger trenes a los que sean asiduos sin coste -únicamente tras el pago de los 20 euros de fianza que se les será devuelta si hacen una media de cuatro trayectos al mes- algunos están reservando plazas que posteriormente no utilizan.

En concreto, Renfe cifra en un 10% los fraudes respecto al total de las reservas, según indicaron fuentes de la empresa pública a este periódico. Aseguraron que están analizando las medidas a adoptar para evitar este mal uso "por reducido que sea" y que sobre la mesa hay diferentes alternativas, entre las que se baraja "la incautación de la fianza y la anulación del abono en los casos más graves".

La polémica surgió hace unos días después de que algunos usuarios publicaran en sus redes sociales fotos de vagones de trenes vacíos pese a que en las reservas salían llenos. Desde Renfe explicaron que algunas de estas imágenes están tomadas en trenes AVE que no están incluidos en el servicio de abonos gratuitos y que no pueden verificar ni siquiera si son actuales.

El nuevo protocolo que prepara Renfe debería estar listo antes de que termine 2022 ya que el Gobierno ha prorrogado esta gratuidad del transporte de Cercanías y Media Distancia para todo el año 2023.

Los abonos gratuitos han movilizado a más de 5 millones de viajeros en septiembre y octubre, casi un 60% más que en los mismos dos meses del año pasado y un 20% respecto al mismo periodo de 2019, antes de la pandemia.

Renfe ya ha alcanzado los dos millones de abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia. Del total, más de 1,4 millones (el 71%) corresponden a abonos para viajar en los diferentes núcleos de Cercanías mientras que los 600.000 abonos restantes (el 29%) son para trayectos de Media Distancia.