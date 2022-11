El PSOE asume que acabar con el delito de sedición tiene coste electoral, pero cree que sus votantes lo entenderán

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha admitido que la derogación del delito de sedición que se aplicó a los condenados por la causa del proceso independentista de 2017 puede tener un coste electoral, aunque se ha mostrado convencido de que sus votantes lo entenderán si son capaces de trasladar los resultados que está teniendo en Cataluña.

En una rueda de prensa en el Congreso, Patxi López ha explicado los detalles de la reforma anunciada la pasada noche por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sustituirá el delito de sedición por otro de desórdenes públicos agravados y que reducirá las penas máximas de 15 a 5 años de prisión.

Según ha indicado, el PSOE hace política para mejorar la vida de los ciudadanos "aunque le cueste votos", pero siempre dentro de la Constitución, según ha precisado. "La traición estaría en no intentarlo", ha trasladado.

"En cuanto a que si tiene coste electoral lo acabo de decir, el gobierno progresista adopta decisiones, hace política independientemente del coste electoral", ha reiterado al ser preguntado al respecto. Además ha indicado que lo hacen para resolver problemas y mejorar la convivencia. "Creo que lo estamos logrando, a la vista está", ha apuntado.

El PSOE de siempre

Además se ha mostrado seguro de que si son capaces de trasladar a los ciudadanos por qué "reforman" en este momento este tipo penal y "cuáles son los resultados" desde que el Ejecutivo inició su mandato, "el votante socialista entenderá perfectamente" lo que están haciendo, ha sostenido.

Por otro lado ha respondido a las críticas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo que señaló que solo pactaría con otro PSOE. "Que lo dejen ya, que no se equivoquen, este es el PSOE de siempre, que no se esconde y cuando hay un problema se arriesga para buscar soluciones", ha zanjado.

Más información Aragonès pide a Sánchez más pasos tras la "eliminación" de la sedición del Código Penal

También ha rechazado las críticas del PP y en concreto de la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, por presentar esta medida como proposición de ley y no como proyecto de ley -lo que acelera los plazos y evita tener que pedir informes al CGPJ-.

Para López es una "barbaridad democrática" y "no enterarse de nada" decir que "si el legislativo legisla" está entorpeciendo al poder judicial, según ha añadido.

Cuando el PP rompe, ERC deja de hablar de suprimir

El portavoz socialista también ha negado que esta modificación legal forme parte de la negociación presupuestaria con ERC. "No, radicalmente no, lo dijimos nosotros y lo dijo la propia ERC", ha trasladado.

A este respecto ha puntualizado que cuando el PP rompió "el pacto" que según López tenían para renovar el CGPJ, fue cuando ERC "deja de hablar de suprimir y empezamos a hablar de europeizar el delito de sedición" ha indicado para explicar cuando se produce el avance en esta negociación con la formación independentista.

Además, al igual que hizo Sánchez anoche, ha rechazado que la supresión del delito de sedición vaya a impedir el procesamiento del expresidente catalán, Carles Puigdemont -huido en Bélgica desde hace cinco años- si regresa a España. "Puigdemont, si vuelve a España será juzgado", ha sostenido.

Sobre si han hablado sobre este asunto con otros grupos además de ERC, como el PNV o Junts, Patxi López ha indicado que han hablado con los grupos, sin aportar más detalle, y que de las últimas conversaciones que han tenido que "ahora puede haber una mayoría" y por eso lo presentan en este momento.

Elimina santuarios para atentados contra el orden público

López ha defendido esta medida al señalar que aclara el tipo de delitos que se cometieron en Cataluña en 2017 durante el 'proces'. Según ha indicado en aquel momento se abrió un "enorme debate" entre juristas sobre los tipos delictivos que había que aplicar. "Ahora los aclaramos", ha afirmado.

Más información Feijóo tacha de irresponsable e ingenuo a Sánchez por ceder al separatismo

En esta misma línea ha indicado que al no existir el delito de sedición en algunos países del entorno europeo, la colaboración jurídica "no fue posible" en esos casos. Además ha indicado que no se cumplía el requisito de la doble incriminación al no existir un delito homologable, un requisito de las órdenes europeas de extradición.

Ahora no volverá a ocurrir lo mismo y no volverá a haber "santuarios" para quienes comentan atentados contra el orden público, según ha manifestado. Además, a quienes les acusan de "venderse a los independentistas", les ha respondido que va a ayudar a los jueces a "una correcta aplicación de la justicia".

Por último, López ha defendido que la situación en Cataluña a día de hoy es mejor que en 2017 porque ya no hay unidad de acción del independentismo, ha desaparecido "el victimismo" de esas fuerzas políticas y además se ha recuperado la convivencia.