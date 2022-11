Yolanda Díaz replica a Pablo Iglesias que "no debe nada" a sus socios

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, rompió este martes el silencio que guardaba ante las numerosas alusiones recibidas en los últimos días desde Podemos, incluidas las que le instan a tomar "cuanto antes"_una decisión sobre su candidatura a las generales. En un acto de Sumar, su plataforma política, celebrado en Pamplona quiso 'aclarar' a los morados que el suyo "es un proyecto concebido sin prisas, con paciencia, con calma y con lentitud".

No es la primera vez que la líder gallega hace alusión a su necesidad de esquivar los "plazos que marcan las urnas", pero esta vez lo hizo el mismo día en que desde el partido que dirige Ione Belarra le pedían que aclarara "las normas del juego" para buscar así el futuro encaje de las fuerzas de izquierda ante un eventual "frente amplio" que no se concreta aún.

Díaz, renuente a contaminarse con lo que llama "la pequeña política" -las tensiones entre las estructuras de los partidos-, insistió en que en Sumar "cabe todo el mundo", pero advirtió también de que su proyecto "no recibe órdenes desde arriba". Cuando varios asistentes le preguntaron si se iba a presentar como candidata a las generales, respondió que "Sumar es imparable, no hay marcha atrás. No voy a tomar la esta decisión sola, lo vamos a hacer juntos, si queréis yo estoy predispuesta".

Pero ya fuera de su acto, en declaraciones a Navarra Televisión, la vicepresidenta segunda lanzó un mensaje directo al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, quien le había pedido "respeto" hacia su partido. "No le debo nada a nadie, si me permite esta afirmación y tengo agradecimiento para todas las gentes, no ahora sino con carácter anticipado, que me dieron la oportunidad de ser ministra". Acto seguido dijo que evitará entrar en polémicas para no "distraerse".

Mientras, sigue recibiendo mensajes para que desvele pronto los detalles del proyecto de confluencia que quiere plantear y, a partir de ahí, "ver si se pueden colocar las piezas". Así se lo pidió ayer el coordinador de Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, quien advirtió de que sería negativo "para todas las partes" que los partidos a la izquierda del PSOE concurrieran por separado al próximo ciclo electoral y dijo confiar en el "consenso" pese a no saber "cómo será esa integración".

Aunque en un primer momento Podemos intentó frenar las alusiones a Díaz, empezando por negar que Iglesias se refiriera a ella -argumento que luego desbarató el exlíder morado- el debate ha calado en la militancia. A ello contribuyen mensajes como el publicado ayer en redes sociales por el cofundador del partido Juan Carlos Monedero, crítico con la autonomía de la vicepresidenta. "Como representante del espacio, Yolanda no puede ir construyendo su partido al margen de Podemos, sin sincerar sus objetivos y sin hablar con sus socios. Eso es peor que alzar la voz. Las buenas formas son también las buenas prácticas. Salvemos la unidad", dijo.