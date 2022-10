'Vapers', una peligrosa moda que ya ha enganchado a los adolescentes

"Empecé a vapear este verano en las fiestas de mi pueblo. Ahora solo lo hago cuando salgo los fines de semana con mis amigos y así me dura más días la carga. Eso sí, nunca he probado el tabaco, pero sí tengo colegas que alternan las dos cosas". Son las declaraciones de Andrés J. M., un joven zaragozano de 16 años, que confirma que el vapeo es una "moda" entre los adolescentes.

"En mi grupo casi todos tenemos un 'vaper' como mínimo. Dura más que un cigarrillo y sale más barato que un paquete de tabaco", afirma el joven, quien asegura que a él "el primer electrónico" se lo vendió un amigo que los había comprado por internet. "Te hacen precio si compras varias unidades a la vez", confirma Andrés.

Webs que los publicitan con precios a partir de los seis euros por unidad, bazares en los cuales se pueden encontrar compartiendo espacio con una gran colección de juguetes y cromos para niños y también estancos. La forma de llegar a ellos, a pesar de que su venta está prohibida a menores de 18 años, "es infinita".

"Si a eso añadimos la cantidad de colores llamativos y cargas de distintos sabores, y su publicidad como complemento de moda totalmente inocua a través de redes sociales e 'influencers', la combinación para lograr que los adolescentes se enganchen es perfecta", comenta Raquel Fernández, presidenta de nofumadores.org, entidad que "reclama la equiparación legal de los cigarrillos electrónicos al tabaco".

El crecimiento del consumo de vapeadores, en datos

"Es alarmante comprobar cómo ha crecido de manera exponencial el consumo entre jóvenes y adolescentes. Estamos viendo niños de 12 años por la calle con estos dispositivos sin ser conscientes de que les van a causar una adicción de por vida. Un menor no puede entrar en un sitio a comprar una piruleta y salir con un vapeador de sandía como si fuera lo más normal del mundo", dice Fernández.

"No tiene riesgo reducido. Nos lo venden así, pero esa no es la realidad. De hecho, numerosos estudios apuntan a que un joven que a los 18 o 19 años no se ha iniciado en el consumo de tabaco no lo hará en su vida. En cambio, quienes ya desde niños están con un 'vaper' en sus manos terminarán consumiendo tabaco casi al 100%", aseguran desde la entidad.

De hecho, la Comisión Europea propuso el pasado mes de junio prohibir la venta, en los países comunitarios, de este "tabaco de sabores que se vapea". Una decisión que fue motivada por un informe elaborado por la institución en el que se indicaba que el consumo de estos productos se incrementó en un 2009%, entre 2018 y 2020, en toda la Unión Europea. En concreto, en Italia el aumento fue de un 999% y en Francia de un 406%. Asimismo, el grupo de edad en el que las ventas rozan lo preocupante es en los menores de 25 años.

Aquí en España, en 2021 el 44,3% de los jóvenes de entre 14 y 18 años afirmaron haber probado alguna vez el cigarrillo electrónico frente al 17% en 2014, según registra el Plan Nacional sobre Drogas en su encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES). A medida que avanzan los años, las cifras reflejan que son más los jóvenes que han probado alguna vez el cigarrillo electrónico que los que han probado el tabaco.

Otro dato "preocupante", que también muestran las encuestas, es una tendencia al alza en la presencia de nicotina en los cigarrillos electrónicos consumidos por los adolescentes: en 2018, el 67,1% usaba cartuchos sin nicotina, el 11,3%, con nicotina, y el 21,6%, ambos. Los últimos datos disponibles (año 2021) indican que el 60,7% fuma cartuchos sin nicotina, el 14,9% con nicotina, y el 24,4%, ambos.

Así afectan los cigarrillos electrónicos a la salud de los consumidores

"Con el vapeo no se desnormaliza la conducta de fumar, más bien al contrario, ya que se convierte en la puerta de entrada para el consumo de tabaco", opina el neumólogo experto en tabaquismo Juan Antonio Riesco.

"El peligro está en esos aromatizantes, que tanto atraen al consumidor más joven. Cuando estos se combinan con otros de los elementos que hay en la solución de los dispositivos electrónicos se genera una combustión que, como consecuencia, crea un tipo de sustancias que son tóxicas para la salud, como el por ejemplo el glicerol y el nitrosaminas", asegura el experto.

Esa toxicidad se manifiesta a través de la irritación de las vías respiratorias, "por la propia acción del calentamiento de esas sustancias" -apunta el doctor Riesco-,"y en una mayor predisposición a que determinadas infecciones terminen desarrollando enfermedades cardiovasculares y pérdida de capacidad pulmonar", apunta el neumólogo. "Incluso el consumidor puede llegar a desarrollar síndrome de abstinencia al dejarlo, igual que ocurre con la nicotina", dice Riesco.

Razón de más por la que hay que dejar claro que los 'vapers' "ni son saludables ni efectivos como alternativa para dejar el tabaco". "La única opción posible para lograrlo es seguir tratamientos apoyados en evidencias científicas", concluye Juan Carlos Riesco.