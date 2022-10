Sánchez destaca en ayudas sociales y Feijóo, en contener la inflación

La mayoría de los españoles ven que el Gobierno de coalición tiene mejores propuestas para ayudar a las familias vulnerables y solucionar sus problemas económicos y para ahorrar energía frente al Partido Popular, del que valoran sus planteamientos para controlar el gasto público y contener la inflación. Así lo refleja el barómetro de DYM para HENNEO que, no obstante, refleja que entre el 28,1% y el 33,9% de los ciudadanos cree que ni Ejecutivo ni oposición son capaces de solucionarles los problemas derivados de la actual crisis energética y económica.

Para el 36,2% de los españoles, el Gobierno destaca por sus ayudas para hacer frente a la difícil coyuntura de las familias con problemas económicos, en lo que el PP se sitúa 16,7 puntos por debajo. En todo caso, el 28,1% de las opiniones no ven eficaces a ninguno de los principales partidos. En las políticas de ahorro energético, incluso, hay un mayor número de opiniones, el 33,3%, que cree que ninguno tiene buenas propuestas. En todo caso, el Gobierno sobresale para el 27,7% de los encuestados, por encima del PP, con 23,8%.

El punto fuerte de Alberto Núñez Feijóo está en el control del gasto público: un 33,3% de los españoles prefiere sus políticas frente al 19,4% que escoge al Gobierno. Eso sí, de nuevo, es mayor el número de quienes no ven capacitados a ninguno (33,5%). Lo mismo ocurre cuando son preguntados por la inflación. El 33,9% no elige y no porque no sepa a quién escoger, sino porque no cree que ninguna de sus políticas funcionen. Aunque, de hacerlo, las soluciones que ofrece el PP son, para el 29%, mejores que las del PSOE (22,4%).

El líder de la oposición se sitúa por delante de Pedro Sánchez cuando se pregunta por sus cualidades como político. Los españoles le consideran más moderado, competente, claro y con buenas intenciones. Eso sí, en la gestión, ambos están casi igualados: el socialista solo supera por una décima al popular en las buenas propuestas. Pese a ello, el 39,7% de los encuestados prefiere que Sánchez siga siendo el presidente del Gobierno, frente al 36,2% que quiere que le releve Feijóo. Es más, el jefe del Ejecutivo crece algo más de tres puntos con respecto a la última encuesta, aunque su nota personal (3,7) baja ligeramente.

Ficha Técnica

Muestra y metodología: 1.006 entrevistas ‘online’ aleatorias, aplicando cuotas específicas por sexo, edad, hábitat, región y ocupación.

Error: el margen de error total es de un +/- 3,2% para un nivel de confianza del 95.5% en la hipótesis más desfavorable.

‘Target’: Población con 18 años o más. Trabajo de campo: entre el 19 y el 23 de octubre.