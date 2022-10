Podemos baja el tono y ya no liga el acuerdo para el CGPJ a que esté Rosell

Podemos ha rebajado el tono en las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial y ya no amenaza con no formar parte del acuerdo si no está la jueza Victoria Rosell, limitándose a señalar que están trabajando para que no haya vetos del PP y así lo están hablando con los socialistas.

Si hace cuatro días Podemos advertía que no estaría en ningún acuerdo para renovar el poder judicial en el que no se incluyera a la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, este martes el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha insistido en que no están ahora en ese escenario de que el PP pueda vetar a Rosell.

Ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso que no entienden que "nadie progresista" pueda apoyar al PP en esto cuando Rosell representa "la regeneración de la justicia".

Echenique ha acusado a los populares de intentar imponer "la cláusula Vicky Rosell" que no es otra cosa -ha dicho- que "la continuación de la cacería que montó un juez delincuente a una juez honesta", al referirse al juez Salvador Alba, que ingresó en prisión la semana pasada tras ser condenado a seis años y medio de cárcel por manipular una instrucción penal para perjudicar a Rosell.

Para el portavoz morado es "un insulto a la inteligencia" que el PP imponga el criterio de que los vocales no tengan un perfil político después de haber mantenido "secuestrado" el órgano de gobierno de los jueces y haber pretendido controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo "por detrás".

Además, ha asegurado que está convencido de que los vocales propuestos por el PP van a tener un marcado perfil político.

"Este veto es una infamia política", ha subrayado Echenique sobre la candidatura de Rosell, quien ya en anteriores negociaciones había sido desestimada por los socialistas.