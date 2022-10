El acusado de matar al hijo de su pareja en Murcia reconoce los hechos: "Estoy arrepentido y pido perdón"

El acusado de matar al hijo de su pareja en presencia de la madre y la hermana de éste en Cartagena (Murcia) en septiembre de 2021 ha reconocido los hechos y ha pedido disculpas a la familia de la víctima. "Estoy arrepentido y pido perdón", ha dicho entre lágrimas.

El juicio ha arrancado este lunes, tras la constitución del Jurado Popular, en la sala 009 de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, y concluirá este martes tras la entrega del objeto del veredicto.

Las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad que sitúa en doce años, seis meses y un día la pena de prisión para el acusado -al que se le imputa el delito de homicidio con la agravante de parentesco-, frente a los 22 y a los 15 que pedían la acusación y el Ministerio Fiscal, respectivamente, en un principio.

En su declaración, el acusado ha dicho que la víctima, de 21 años y con la que llevaba conviviendo unos dos y medio, se "abalanzó" sobre él y le propinó "una serie de golpes". Preguntado acerca de si en la pelea ambos se agredieron ha dicho que "sobre todo él", en referencia al fallecido.

A continuación, ha explicado visiblemente emocionado que la madre intervino en la disputa y él cogió un cuchillo y le asestó una puñalada en el cuello a la víctima con la intención, ha reconocido, de acabar con su vida. "Tenía miedo y me encontraba muy nervioso, e inconscientemente no sabía lo que hacía", ha afirmado.

Ha reconocido entre lágrimas que, a consecuencia de la puñalada, la víctima cayó al suelo y se desangró. A la pregunta de si está arrepentido por aquello ha respondido que "mucho".

Por su parte, la madre de la víctima, que ha declarado en calidad de testigo, ha dicho que la noche de autos, ella y el fallecido se enzarzaron en una discusión. Luego, él "se levantó de la mesa y quiso salir de la cocina", pero en ese momento, el acusado "le reprochó el tono" en el que se había dirigido a su madre.

"Mi hijo quiso salir de la cocina para irse a su habitación, pero el acusado le lanzó un puñetazo", ha dicho la madre, para señalar que a partir de ahí se inició un forcejeo que duró aproximadamente dos minutos. Tras este tiempo, la pelea paró, entonces ella cogió de la cintura a su hijo y lo empujó hacia la galería de la cocina.

Allí, el joven, según el relato de su primogénita, "empezó a llorar" y le dijo: "mamá, no tiene derecho a pegarme porque no es mi padre", a lo que la mujer le respondió: "tienes razón, no tiene derecho, y menos sin tener motivo".

Después de eso "no me dio tiempo a nada, simplemente lo vi de refilón -al procesado- lanzado con el cuchillo, y lo único que pude hacer en ese momento fue levantar la mano, y me clavó el cuchillo" en la mano. Entre lágrimas, la mujer ha proseguido: "bajé la mano y cuando levanté la cabeza -su hijo- ya tenía el agujero en el cuello".

Según la declaración de la mujer, el acusado "se fue para el comedor" y "no hizo nada".

En su alegato final, el procesado ha pedido perdón a la familia de la víctima y a ésta, "aunque no esté ya entre nosotros", así como "a la sociedad". "Estoy arrepentido, no se puede pagar de otra manera", ha comentado.