Alberto I de Mónaco dará nombre al centro de Arte Rupestre de Cantabria

El centro de Arte Rupestre de Cantabria, situado en Puente Viesgo, llevará el nombre de Alberto I de Mónaco, como ha anunciado este domingo el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, a su tataranieto y actual príncipe monegasco, Alberto II, quien ha agradecido "infinitamente" este "gran honor" y que acudirá a la inauguración del edificio.

El príncipe Alberto de Mónaco ha visitado este domingo, sobre las 10.30, el futuro centro de interpretación y las cuevas del Monte Castillo, cuyo conjunto rupestre está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 2008, y que ha sido su segundo viaje oficial a Cantabria después de su visita en 2010.

En ese año, descubrió en la entrada de estas cuevas una placa conmemorativa de la visita que hizo su tatarabuelo, el príncipe Alberto I, en 1909 a Cantabria, para conocer las excavaciones de varias cuevas cántabras, que él financiaba y que dirigían los arqueólogos Hugo Obermaier y Henri Breuil.

Tras un saludo en castellano, Alberto de Mónaco ha confirmado en francés que acudirá a la inauguración del centro para asistir al homenaje de su tatarabuelo. "Es un gran honor, pero también una gran felicidad. Os lo agradezco infinitamente", ha dicho.

El príncipe ha reconocido estar "muy feliz de ver que, no solo se realizan nuevos descubrimientos cada año, sino que hay ahora un centro de interpretación que será el futuro". "Lo esperamos todos dentro de unos meses y el señor presidente ya me ha invitado, muy generosamente y muy gentilmente, a venir a la apertura de este centro y por supuesto que, si el tiempo me lo permite, estaría muy feliz de volver para esta inauguración", ha subrayado.

Asimismo, ha recordado a su tatarabuelo como "un hombre al que le gustaban mucho las ciencias". "Estaba muy interesado por la antropología prehistórica", ha explicado, antes de subrayar lo importante que resulta conocer los orígenes "para poder comprender el presente y considerar el futuro".

La visita del soberano se enmarca en la conmemoración del primer centenario del fallecimiento de su tatarabuelo Alberto I (1848-1922). "Un hombre entusiasta de la arqueología, de la investigación y, en suma, del desarrollo humano", ha resaltado Revilla.