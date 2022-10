Tezanos dice que es mentira que el CIS falle y sostiene que Sánchez ya está por delante de Feijóo en las encuestas

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha trasladado este viernes que es "mentira que falle" en las encuestas que elaboran y ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a estar en las encuestas por delante del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En su intervención en el Foro SER Cantabria, Tezanos ha defendido que las encuestas del CIS "no fallan" y que son "de las más rigurosas" que se hacen actualmente en el mundo, si bien una de las tendencias de la sociedad actual es la "gran volatilidad" a la hora de votar y que algunos no deciden a quién apoyarán hasta poco antes de las elecciones.

"El CIS es mentira que falle. De 25 elecciones solamente no ha acertado en una", ha asegurado Tezanos, remarcando que, además, su función "no es ser adivino" sino "proporcionar datos que se modifican día a día". "No tienen por qué acertar porque no saben qué van a hacer muchos", ha añadido.

Así, ha hecho hincapié en que el pronóstico electoral es "muy difícil", pues ya no se da la tendencia de hace unos años cuando la mayoría de electores votaban siempre al mismo partido. Pero es "un instrumento de conocimiento" que sirve para algo a su juicio "muy importante" para entidades y políticos como es "tener el pulso cotidiano", ha sostenido, destacando que además los datos se publican "inmediatamente". De hecho, el CIS terminó ayer el barómetro del mes de octubre y lo publicará el lunes.

Esta época requiere, según Tezanos, debates en la sociedad marcados por el "entendimiento" hacia estas "preocupaciones muy profundas" que tiene la población, ante las que algunos creen que volverán a la escena política los "vendedores de fantasía y vendedores de odio".

"Si somos capaces de analizar los sucesos que nos acontecen con rigor vamos a ser capaces de salir de esta época de las incertidumbres, y que nos lleve no a la propagación de los odios sino de las certezas", considera el presidente del CIS.

"El PSOE está otra vez por delante"

"Con datos rigurosos, el PSOE está otra vez por delante" en parámetros que miden los sondeos como la intención directa de voto, simpatía, partido más cercano, presidente preferido, etcétera, ha asegurado Tezanos, que también ha destacado que habitualmente quien dice que las encuestas políticas fallan es "el que pierde".

Para el presidente del CIS, Feijóo "ha tenido su momento" y no sabe "si lo puede recuperar", porque en España se dan ciclos políticos que "no permanecen estables". Como ha explicado, en el último año, y sobre todo después de que el gallego diera el relevo como líder 'popular' a Pablo Casado, hubo un ciclo de subida, pero "ha ido bajando y hubo un momento de inflexión importante" que fue el debate de Sánchez y Feijóo en el Senado.

A partir de ese momento, "estamos en un ciclo en el que la mayoría la vuelve a recuperar el PSOE", y Sánchez está otra vez "claramente por delante de Feijóo" en la pregunta que los encuestadores hacen a la población de 'a quién prefieren como presidente', ha explicado Tezanos.

El santanderino presentará esta tarde su libro 'Pedro Sánchez. Había partido: De las primarias a la Moncloa'. Haciendo alusión al título de su libro, ha considerado que "el PSOE no está partido" y que entre los líderes políticos "hay más que partido hasta el último minuto" de cara a las elecciones. Además, la campaña electoral "influye claramente" en los ciudadanos que no saben a quién votar y que toman la decisión el día antes o el mismo día de las elecciones, que son casi el 10 por ciento.

Esto ocurre en un país en el que "la gran mayoría de los españoles tienen posiciones de centro, moderadas". En concreto, España es "más bien de centro-izquierda" y en torno al 60% de la población se ubica en las cinco casillas de la izquierda en la escala del 1 al 10, donde el 1 es la izquierda y el 10 la derecha.

Asimismo, ha ido reduciéndose el número de indiferentes y hay una "repolitización" de la sociedad unida a los grandes temores de la actualidad, en un contexto que el presidente del CIS ha calificado como la "era de los temores", marcado por la pandemia, la guerra en Ucrania y las consecuencias del cambio climático, desde la sequía hasta las inudaciones y catástrofes naturales, parámetros que también se reflejan en las encuestas.

Por ello, en opinión de Tezanos es de "enorme importancia en los países tener instrumentos fiables de tomar el pulso de la calle" para saber "lo que piensa el ciudadano en tiempos tan volátiles".