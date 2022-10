ERC abre la puerta a prorrogar los presupuestos si JxCat rechaza apoyarlos

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha dejado este sábado la puerta abierta a una prórroga presupuestaria de cara a 2023 si JxCat no quisiera apoyar las cuentas de la Generalitat, puesto que los republicanos no contemplan buscar el aval del PSC.

En una rueda de prensa desde la sede de ERC tras una reunión extraordinaria de la ejecutiva del partido, Junqueras ha destacado que las cuentas son una herramienta importante, aunque solo podrán salir adelante si "aquellos que han elaborado los presupuestos están dispuestos a votarlos", en alusión a Junts, que hasta ahora ostentaba la conselleria de Economía y Hacienda, con Jaume Giró.

"Si no hay mayorías posibles porque los que los han elaborado ahora no los quieren votar pese a haberlos elaborado, o bien porque los quiere votar alguien que no comparte con nosotros las líneas rojas" de la "lucha contra la represión" y un referéndum, "hay un escenario que es el escenario de una prórroga", ha afirmado.

Junqueras ha recordado que "prórrogas ha habido muchas" y ha mencionado un "apunte histórico", al recordar que Alemania tiene el récord, al haber recurrido a siete prórrogas consecutivas.

El presidente de ERC se ha abierto a tejer alianzas con aquellos partidos que compartan los objetivos de la "lucha contra la represión" y la defensa de un referéndum de autodeterminación, mientras que, en cambio, es "imposible" coincidir con aquellos que no estén dispuestos a avanzar por el camino de la "dignidad".

Preguntado sobre si el PSC podría encajar dentro de estas líneas rojas, ha recordado que los socialistas "no están comprometidos con el final de la represión", aunque ha asegurado que la formación que lidera Salvador Illa ha tenido y tendrá "muchas oportunidades" para demostrar su posición respecto a este tema.

También ha destacado que ERC "ha cumplido amplia y sobradamente" con la coordinación estratégica independentista, hasta el punto de que, con "extrema generosidad", cedió algunos representantes electos para que otros partidos pudieran tener grupos propios.

"Claro que hemos cumplido, es más, hemos cumplido mucho, hemos cumplido con una generosidad desmesurada", ha destacado.

En cuanto a la afirmación del ex secretario general de JxCat Jordi Sànchez, que ha asegurado que el procés "se ha cerrado", Junqueras se ha dirigido a él para "decirle que en ningún caso pierda la fe".

Respecto a si la ruptura con JxCat supondrá el desbloqueo de la situación en la Mesa del Parlament, ha recordado que la persona que ostenta la presidencia pese a estar suspendida, Laura Borràs, "antes tendría que dimitir para que hubiera algún cambio, y no nos consta que tenga intención de hacerlo".

"Defendemos las instituciones, queremos que las instituciones sean lo más eficaces posibles, con el funcionamiento más eficiente, más transparente posible, damos prueba cada día y cada cual asumirá la responsabilidad que le corresponda", ha puntualizado.

La ejecutiva extraordinaria de ERC ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la secretaria general adjunta, Marta Vilalta; el portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufián; la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà; y la vicepresidenta primera del Parlament en funciones de presidenta, Alba Vergés, entre otros.