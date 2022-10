Tensión y dolor en el inicio del juicio por el accidente de tren en Angrois

Los dos acusados por el accidente del tren Alvia ocurrido en julio de 2013 en Angrois (Santiago), el maquinista Francisco Garzón y el ex alto cargo de Adif Andrés Cortabitarte, se enfrentarán a los interrogatorios este jueves y viernes, respectivamente, y después podrán ausentarse del juicio hasta el día de las conclusiones, según ha informado la jueza Elena Fernández Currás, al término de la primera jornada, dedicada a cuestiones previas.

Este primer día de arranque del macroproceso ha estado marcado por el dolor de las víctimas, presentes a las puertas del edificio de la Cidade da Cultura desde primera hora de la mañana, donde han reclamado justicia casi 10 años después de lo sucedido.

Minutos antes de las nueve llegaba el maquinista y poco después los presentes tenían conocimiento de que el exdirectivo de Adif ya había accedido al centro de innovación del complejo del Gaiás, pero lo había hecho por una puerta trasera.

Víctimas lamentaron lo "simbólico" de esta entrada, "sin dar la cara" y con "privilegios" con respecto al maquinista, que sí ha tenido que cruzarse con las víctimas de la tragedia que aquel 24 de julio de 2013 acabó con la vida de 80 personas.

Después de algo menos de cuatro horas de cuestiones previas --se preveían largas pero han transcurrido con más agilidad de lo esperado, entre otras cuestiones debido a las instrucciones de la jueza--, las partes han abandonado la Cidade da Cultura y en esta ocasión el ex alto cargo de Adif, Andrés Cortabitarte, lo ha hecho por la puerta principal.

Ha sido entonces cuando, seguido por un nutrido grupo de periodistas, ha afirmado con rotundidad: "En diez años (no) he hablado y no voy a hablar nunca". A continuación, y pese a que iba escoltado, el padre de una víctima le ha golpeado, lo que provocará que la Policía Nacional revise el protocolo de seguridad, según informan a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Podrán ausentarse

Poco antes de terminar la jornada, la jueza ha indicado que los acusados, después de los interrogatorios, podrán "ausentarse hasta el día de las conclusiones finales". Si bien no es lo habitual en juicios cortos, en procesos que se prevén largos como este --planificado para nueve meses-- sí puede ocurrir, apuntan las fuentes consultadas del TSXG.

La jueza lo puede autorizar en caso de que las partes lo soliciten y no haya nadie que se oponga, pero está por ver si los acusados finalmente deciden estar presentes o no.

Con elevada expectación y pocas certezas sobre la duración, el trámite de cuestiones previas se ha prolongado durante algo menos de cuatro horas.

La titular del juzgado de lo penal número 2 de Santiago ha advertido a la multitud de abogados personados --hay 110 letrados-- de que o centraban el tema o el proceso no acabará "en años".

"No admito debate" o "el juzgado de lo penal no puede quedar eternamente a expensas de si hay más gastos o mayores lesiones" han sido algunas de las frases que ha pronunciado. "No acabamos en años este juicio, como empiecen así, con el contrainforme del contrainforme", ha llegado a ironizar Fernández Currás.

En la primera de las cuestiones abordadas, la de los recursos presentados por abogados para poder contar con apoyo en la sala, ha dicho: "Yo también querría tener un juez de apoyo o dos (...) No hay norma que diga que la asistencia letrada se preste en plural o que solo intervenga uno y tenga que estar acompañado de otro".

En cualquier caso, ha admitido estos recursos, al igual que el video montaje aportado por Adif y cuyo debate ha ocupado buena parte de la jornada, puesto que numerosas partes han tratado de impugnarlo.

La jueza ha rechazado la pretensión de algunas defensas de las víctimas de que el juicio no se retransmita en directo al argumentar que, "como hay periodistas, la pretendida contaminación no es tal".

También ha descartado la posibilidad de que Abogacía del Estado participe con un doble rol de acusación --contra el maquinista por daños-- y defensa --de Adif--, de modo que finalmente solo estará en esta última condición.

Al abogado que defiende al exdirectivo de Adif le ha avisado, por su parte, de que múltiples cuestiones técnicas vinculadas con la seguridad tendrán que ser abordadas en el proceso, pese a su pretensión de limitar los hechos al análisis de riesgos de la línea.

Este mismo miércoles, en que entre los asistentes se encontraba la eurodiputada del BNG Ana Miranda, quien ha estado con la plataforma de víctimas, a la que ayudó a llevar sus reivindicaciones ante Europa, esta asociación ha convocado para las 19,00 en la Praza do Obradoiro, donde emitirá el documental 'Frankenstein 04155'.